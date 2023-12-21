Otomobilin camını kırarak içerisinden 2 milyon 500 bin TL çalan hırsız Pablo Escobar’ın memleketinden çıktı! - Güncel haberler

Otomobilin camını kırarak içerisinden 2 milyon 500 bin TL çalan hırsız Pablo Escobar’ın memleketinden çıktı! - Güncel haberler

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Başakşehir'de 15 Aralık günü polise giden M.S.K, park halinde bulunan aracının sağ arka camının kırılıp bankadan çekmiş olduğu 2 milyon 500 bin TL'sinin çalındığı belirtti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, şikayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

OLAY ANI KAMERADA Olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık anına ait görüntüye ulaştı. Elde edilen görüntülere göre park halindeki aracın ön taraftaki camını kıran şüpheli, araçtan para dolu çantayı alıp olay yerinden uzaklaşıyor. REKLAM KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin yabancı uyruklu olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Diğer görüntülerden de yola çıkılarak, şüphelinin İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli havalimanında yakalandı.

ESCOBAR’IN MEMLEKETLİSİ ÇIKTI Yakalanan şüphelinin Kolombiya uyruklu Arnulfo D.R (57) olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelinin, dünyanın ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın krallığını kurduğu Medellin bölgesinden geldiği ortaya çıktı. 1993 yılında Medellin’de öldürülen Pablo Emilio Escobar Gaviria Kolombiyalı uyuşturucu baronu ve Medellín Karteli'nin kurucusuydu. TUTUKLANDI Hırsızın üstünde ve sırt çantasında yapılan aramada da 4 bin 930 euro, 3 bin 385 TL para ele geçirildi. Sorgusunun ardından Kolombiya uyruklu hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.