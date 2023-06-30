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Hiroşima ile Pearl Harbor anıtları "kardeş park" ilan edildi

İkinci Dünya Savaşında yıkıcı saldırılara maruz kalan Hiroşima ile Pearl Harbor'da yer alan anıtlar "kardeş parklar" ilan edildi.

Giriş: 30.06.2023 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
Hiroşima ile Pearl Harbor anıtları
Hiroşima ile Pearl Harbor anıtları "kardeş park" ilan edildi
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AA

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emmanuel ile Hiroşima Belediye Başkanı Matsui Kazumi, Tokyo'da bir araya geldi.

Hiroşima'daki Barış Anıt Parkı'nı temsil eden Matsui ve Pearl Harbor Ulusal Anıtı temsil eden Büyükelçi Emmanuel ikili ilişkileri ele aldı.

Matsui ve Emmanuel, görüşmede, sembolik anlaşma imzaladı. Anlaşma doğrultusunda Hiroşima ile Pearl Harbor "kardeş parklar" ilan edildi.

Anlaşma kapsamında, tarihi yapıların restore edilmesine yönelik deneyim aktarımı ve eğitim amacıyla sanal gerçekliklerin kullanılması sağlanacak.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, anlaşmaya yönelik yayımladığı mesajında, 2016 yılında iki ülke liderinin karşılıklı ziyaretlerinin önemine dikkati çekti.

Obama, "Hiroşima'ya ziyaretim ve (dönemin Japon Başbakanı) Abe'nin Pearl Harbor ziyareti, iki ulus arasındaki ittifakın derinleştirilmesinde önemli adımlardı. Bu anlaşma başka bir tarihi başarıya işaret ediyor." dedi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Aralık 1941'de Japon İmparatorluk Ordusu, ABD'nin Pearl Harbor bölgesindeki donanma üssüne hava saldırıları düzenlemişti.

Ağustos 1945'te ise ABD, Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombaları atmış, 120 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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