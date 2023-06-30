Hiroşima ile Pearl Harbor anıtları "kardeş park" ilan edildi

Hiroşima'daki Barış Anıt Parkı'nı temsil eden Matsui ve Pearl Harbor Ulusal Anıtı temsil eden Büyükelçi Emmanuel ikili ilişkileri ele aldı.

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emmanuel ile Hiroşima Belediye Başkanı Matsui Kazumi, Tokyo'da bir araya geldi.

Matsui ve Emmanuel, görüşmede, sembolik anlaşma imzaladı. Anlaşma doğrultusunda Hiroşima ile Pearl Harbor "kardeş parklar" ilan edildi.

Ağustos 1945'te ise ABD, Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombaları atmış, 120 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Obama, "Hiroşima'ya ziyaretim ve (dönemin Japon Başbakanı) Abe'nin Pearl Harbor ziyareti, iki ulus arasındaki ittifakın derinleştirilmesinde önemli adımlardı. Bu anlaşma başka bir tarihi başarıya işaret ediyor." dedi.