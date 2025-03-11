Hintli 'Kurt Adam' Lalit Patidar Guinness rekoru kırdı

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Ratlam kentinde yaşayan Lalit Patidar, 'dünyanın en kıllı yüzüne sahip erkeği' seçilerek, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

Hipertrikoz veya 'Kurt Adam Sendromu' olarak bilinen nadir bir hastalığa sahip Patidar'ın yüzünde santimetrekare başına yaklaşık 202 kıl bulunduğu belirtildi.

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Çocukluk yıllarında sınıf arkadaşlarının meraklı bakışlarıyla karşılaşan Patidar, zamanla kendine özgü görünümünü benimseyerek YouTube kanalında günlük yaşamından kesitler paylaşmaya başladı.

Genç adam kısa süre önce Milano'da düzenlenen bir programa katılarak resmi olarak Guinness Dünya Rekoru'nu aldı.

Patidar rekoru aldıktan sonra mutluluğunu, "Ne diyeceğimi bilemiyorum, kelimenin tam anlamıyla konuşamıyorum. Bu ünvanı aldığım için çok mutluyum" sözleriyle ifade etti.

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Yüzünün yüzde 95'inden fazlası kıllarla kaplı olan Patidar, "Kötü davranan insanlarla nadiren karşılaşıyorum. Çoğu insan bana karşı iyi. Kişiden kişiye değişiyor. Okulun ilk günü çok güzel geçmedi. Çünkü diğer çocuklar benden korktu. Ancak beni tanıdıklarında kendilerinden çok farklı olmadığımı gördüler" dedi.

Bazı kişilerin onu yüzündeki kılları alması için teşvik ettiğini ancak kendisini olduğu gibi kabul ettiğini belirten genç, "Kendimi seviyorum ve görünüşümü değiştirmek istemiyorum" diye konuştu.

Öte yandan Patidar'ın Instagram'da 266 bin, YouTube'da ise 108 bin takipçisi bulunuyor.

*Haberin görselleri Lalit Patidar'ın Instagram hesabından alınmıştır.