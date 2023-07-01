Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Hindistan'da kaza yapan otobüsün alev alması sonucu 25 kişi öldü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde içinde 33 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü alev aldı. Kazada 25 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 01.07.2023 - 12:13 | Güncelleme: ABONE OL
Hindistan'da kaza yapan otobüsün alev alması sonucu 25 kişi öldü
Otobüs alev aldı: 25 kişi öldü!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA / HABERTURK.COM

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde kaza yapan bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

Maharaştra'nın Buldana bölgesinde görevli üst düzey emniyet yetkilisi Baburao Mahamuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pune kentine giden yolcu otobüsünün Buldana'da kontrolden çıktığını söyledi.

Mahamuni, 33 kişiyi taşıyan otobüsün yol kenarındaki bariyerlere çarpmasının ardından yanmaya başladığını belirtti.

Kazada 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklayan Mahamuni, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl 110 binden fazla kişi hayatını kaybediyor.

Dünya Bankasının 2021'de yayımladığı rapora göre, trafik kazalarında en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan Hindistan'da her saatte 53 trafik kazası oluyor ve her 4 dakikada bir kişi ölüyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hindistan'da festivalde yangın: 6 ölü
Hindistan'da festivalde yangın: 6 ölü
72 yaşındaki Modi New York'ta yoga yaptı
72 yaşındaki Modi New York'ta yoga yaptı
Suya düşen telefonunu almak için barajı boşalttıran yetkiliye ceza
Suya düşen telefonunu almak için barajı boşalttıran yetkiliye ceza
Ülkede son 20 yılın en büyük tren kazası: Can kaybı artıyor!
Ülkede son 20 yılın en büyük tren kazası: Can kaybı artıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.