ADI KEREM ALIŞIK İLE ANILDI

Hilal Altınbilek'in de rol arkadaşı Kerem Alışık ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Alışık da söz konusu iddiaları, "Asla böyle bir şey yok." diyerek reddetmişti.

İkili hakkında daha sonra da, Beykoz'da ev kiraladıkları ve beraber yaşadıklarına ilişkin bir iddia ortaya atılmıştı. Alışık basına yansıyan haberlerden sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.