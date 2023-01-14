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Hilal Altınbilek ile Mehmet Can Uzun artık kaçmıyor! Aşk yaşıyorlar - Magazin haberleri

Hilal Altınbilek ile Mehmet Can Uzun artık kaçmıyor

Metin Hara ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir aşka yelken açan Hilal Altınbilek, sevgilisi Mehmet Can Uzun ile birlikte görüntülendi. Artık basın mensuplarından kaçmayan aşıklar, muhabirlere, "İyi geceler" demekle yetindi

Giriş: 14.01.2023 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yazar Metin Hara'dan sessiz sedasız ayrılan Hilal Altınbilek, yeni sevgilisi Mehmet Can Uzun ile Etiler'de objektiflere yansıdı.

    ARTIK KAÇMIYORLAR

    İlk kez iki ay önce görüntülenen ve görüntü vermemek için gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynayan aşıklar, bu kez karşılarında basın mensuplarını görünce gülümsedi.

  • Altınbilek, muhabirlerin, "Yeni ilişkiniz tekrar hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna gülümseyerek, "İyi geceler" demekle yetindi. İkili, ardından eğlenmek için mekana giriş yaptı.

  • KÖŞE KAPMACA OYNAMIŞLARDI

    Hilal Altınbilek, iki ay önce Etiler'de yeni sevgilisi ile birlikte adeta gazetecilerle köşe kapmaca oynamıştı. Mekandan el ele çıkan aşıklar, muhabirleri fark edince hemen birbirinden ayrılmıştı.

    Ardından VIP bir araca binen Hilal Altınbilek, sevgilisine "Haydi!" diye seslenmişti. Ancak Altınbilek'in erkek arkadaşı, görüntü vermemek adına tekrar içeriye kaçmıştı.

    Daha sonra mekanın etrafındaki sokaklarda dolaştıktan sonra tekrar kapıya gelip sevgilisini almak isteyen Hilal Altınbilek, yine başarılı olamamıştı.

    Muhabirlerin kendisini görüntülemesini istemeyen beyefendi, restoranın arkasındaki personel odasında saklanmayı da denemişti.

    Hilal Altınbilek'in, odada yaklaşık üç saat gazetecilerin gitmesini bekleyen yeni sevgilisi, kimliğini belli etmemek için elinden geleni yapmıştı. Ünlü oyuncunun yeni sevgilisi, kapıdan gazetecileri kontrol ederken objektiflere böyle yansımıştı.

  • METİN HARA'DAN AYRILDI

    Öte yandan oyuncu Hilal Altınbilek (30) ile yazar sevgilisi Metin Hara (39), Bozcaada'da görülmelerinin ardından ilişkilerini itiraf etmişti. Evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda ise yollarını ayırmıştı.

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