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Dijital ve analitik şirket SabancıDx'in şirketlere sunduğu dijital B2B satın alma platformu Pratis'in verilerine göre, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına yönelik önlemlerini genişleten şirketler koronavirüs salgınının ilk günlerinden bu yana eldiven, sterilizasyon ürünleri ve dezenfektan alımlarına hız vermiş durumda.



Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre Pratis ile firmalar iş güvenliği ekipmanlarından mekanik, hırdavat ve tesisat malzemelerine, ambalaj malzemelerinden elektrik ve elektronik malzemelerine kırtasiye malzemelerinden kimyasallara, hammaddeden sarf malzemeye kadar geniş bir yelpazede satın almalarını online ortamda gerçekleştirebiliyor. Bugüne kadar on binlerce ürünün ihale ve satın almasının dijital ortamda yapılmasına imkan sağlayan Pratis'te, dijitalleşmenin hızlanması ve fiziksel temasın azalmasıyla birlikte özellikle son üç aylık işlem hacminde ciddi bir yükseliş gözleniyor. Bu artışın en çok gözlemlendiği ürünler ise sterilizasyon ve koruma ekipmanları. Dijital B2B satın alma platformu Pratis'in 2019 ile 2020 yılları arasında sterilizasyon ve koruma ekipmanlarına yönelik olarak düzenlenen e-ihaleler için yaptığı analiz, eldiven, sterilizasyon ürünleri ve dezenfektan gibi ürün alımlarının işlem hacmi, ihale sayısı, tedarikçi sayısı gibi boyutların tümünde artış gösterdiğini ortaya koyuyor.



ŞİRKET SAYISI YÜZDE 73 ARTTI

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğü mart ayında şirketlerin eldiven, sterilizasyon ürünleri ve dezenfektan için yaptığı e-ihalelerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 176 oranında artarken, söz konusu ürünler için yapılan ihalelerin hacmi Türk Lirası bazında yüzde 172 düzeyinde yükseliş gösterdi. Salgın önlemleri için kullanılan ürünleri satın alan şirketlerin sayısı ise aynı dönemde yüzde 73, nisan ayında ise geçen yıla kıyasla yüzde 83 oranında arttı.



PERSONEL GÜVENLİĞİ İÇİN KORUYUCU EKİPMAN

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen SabancıDx Satış ve Ürün Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özlem Kalkan, "Dijital B2B satın alma platformumuz Pratis, kurumların satın alma süreçlerini dijitalleştirerek verimli hale getirmek için geliştirildi. Çoğu kurumun evden çalışma modelini benimsediği günümüzde dijital satın alma platformuna ve e-ihalelere ilginin de arttığını görüyoruz. Mevcut duruma karşı önlem almak isteyen firmaların, satın alma işlemlerini gerçekleştirdikleri tedarikçilerin yaklaşık yüzde 30'unu platformumuz aracılığı ile edinmiş olması bu alandaki dijital dönüşümün önemini de ortaya koyuyor. Analizlerimize göre firmalar, son dönemlerde personellerini korumak için koruyucu cihaz ve ekipman alımlarını artırıyorlar. Pratis dijital ortamda firmaları en optimum fiyat ile istedikleri ürünleri satın almalarını desteklerken yeni tedarikçilere de kolaylıkla ulaşmalarını sağlıyor. İleri veri analitiği desteğiyle de alıcı firmalara en uygun tedarikçileri önererek önemli bir katma değer yaratıyor. İçinde bulunduğumuz süreçte ve daha sonrasında da güçlü alıcı firmalar ile konusunda uzman binlerce tedarikçiyi Pratis üzerinde bir araya getirerek satın alma ve ihale süreçlerini dijitalleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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İçinde bulunulan dönemde firmalara sunulan faydaların artırılmasına odaklandıklarının altını çizen Kalkan şunları söyledi: "Müşterilerimizin tedarikçilere kolay ulaşımlarını sağlamak ve şeffaf bir ortamda en optimum maliyet ile satın almalarını desteklemek istedik. Bu fikirden yola çıkarak 1 Temmuz 2020'ye kadar alıcı firmalara Pratis üzerinden genele açık e-Pazarlıklarını ücretsiz olarak gerçekleştirme imkanı tanıdık. Hedefimiz alıcı firmalara kolaylık sağlarken, yeni tedarikçilere kolayca ulaşmaları için de fırsat sunmak. Tedarikçi firmalara da yeni fırsatlar sunmak bizi ayrıca sevindiriyor."