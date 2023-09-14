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        Haberler Gündem Eğitim Hidrojen Nedir, Nerelerde Kullanılır? Hidrojen Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri

        Hidrojen nedir, nerelerde kullanılır? Hidrojen kullanım alanları, özellikleri ve simgesi

        Kimyasal maddelerin ortaya çıkması,  gelişen bilgi ve teknolojinin insanoğluna kazanım sağladığı alanlardan biridir. Kimyasal maddeler ile ilgili hem geçmişte hem de günümüzde yapılan araştırmalar bulunmaktadır. Bu maddelerden biri hidrojendir. Hidrojen nedir, nerelerde kullanılır? Hidrojen kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nelerdir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 17:35 Güncelleme: 14.09.2023 - 17:35
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        Hidrojen nedir, nerelerde kullanılır?
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        Suyun ana maddesi olarak da bilinen hidrojen elementi, kullanım alanları yönünden oldukça büyük bir öneme sahiptir. Birçok özelliğe sahip olan bu kimyasal element ikincil ürünlere dönüştürülerek işlenebilir. Hidrojen nedir? Nerelerde kullanılır? Hidrojen simgesi ve sembolü nedir? Hidrojen periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylarıyla hidrojen elementi.

        Hidrojen Nedir?

        Dünya üzerinde neredeyse saf halde bulunmayan bu element, a metal bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Rengi ve kokusu yoktur. Ayrıca tüm elementler içinde en hafif element olarak bilinmektedir. Evrenin temel enerji kaynağını oluşturan hidrojen, oldukça yüksek bir enerjiye sahiptir. Toksik bir özelliği bulunmamasına karşılık oldukça yanıcıdır. Evrende en bol bulunan elementtir. Dünya üzerindeki hidrojenlerin çoğu su ve organik bileşikler gibi moleküler formda yer almaktadır. Kısacası hidrojen sıvı hale gelebilmek için diğer elementlerle bileşik oluşturmaktadır. 1500’li yıllara dayanan keşfi ile kimyasal madde pek çok alanda kullanılmaktadır. Ancak yanıcılığı 1700’lü yıllarda keşfedilmiştir.

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        Hidrojen Nerelerde Kullanılır?

        Hidrojen elementi hakkında en merak edilen soruların başında kullanım alanları gelmektedir. Hidrojenin kullanım alanlarının başında bomba yapımı gelmektedir. Dünyanın en güçlü bombası hidrojen bombasıdır. Ayrıca element elektrik enerjisi üretiminde de kullanılmaktadır. Amonyak elde ediminde de hidrojen tercih edilmektedir. Amonyak elde ederken hidrojen elementine ihtiyaç duyarız. Kömür ve benzin üretimi kimyasal maddenin yararlanıldığı diğer alanlardır. Hidrojen elementi sayesinde sıvı yağlardan katı yağ üretimi de gerçekleştirilmektedir. Görüldüğü üzere hidrojenden yararlanılan pek çok farklı alan bulunmaktadır.

        Hidrojen Simgesi

        Bilinen üç izotopa sahip olan kimyasal maddenin simgesi “H” harfiyle gösterilmektedir. Bilinen en önemli özelliği oksijenle birlikte yanarak su oluşturmasıdır. Öyle ki hidrojen ismi Yunanca kelimelerden türemiş olup “su yapıcı” anlamına gelmektedir.

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        Hidrojen Sembolü

        “H” sembolüyle gösterilen hidrojen elementi, kimya endüstrisinde oldukça popüler bir kimyasal maddedir. Havadan hafif olup suda çözülme özelliği göstermemektedir. Doğada bileşikler halinde bulunan bu eşsiz element, insan yaşamı için vazgeçilmez bir madde olarak bilinmektedir.

        Hidrojen Periyodik Tablodaki Yeri

        Atom numarası 1 olan hidrojen, periyodik cetvelde de 1. grupta yer almaktadır. Asal gazlar dışındaki tüm elementlerle bileşik gerçekleştirebilmektedir.

        Hidrojen Kullanım Alanları

        İkili yapısından ötürü çeşitli kullanım alanlarına sahip olan hidrojenin başlıca kullanım alanları şunlardır:

        • Roket yakıtı olarak
        • Elektrik üretiminde
        • Yakıt hücrelerinde
        • Elektrik enerjisi üretiminde
        • Gübre ve diğer kimyasalların üretiminde
        • Bitkisel yağ üretiminde
        • Petrol rafinelerinde
        • Amonyak elde edilmesinde
        • Organik bileşiklerin sentetik olarak elde edilmesinde hidrojenden yararlanılmaktadır.

        Hidrojen Özellikleri

        Hidrojenin kimyasal ve fiziksel özellikleri bulunmaktadır. Öncelikli olarak fiziksel özelliklerinden söz etmek gerekirse:

        • Renksiz, kokusuz, tatsız, toksik olmayan, ametal ve oldukça yanıcı bir gazdır. Sıvılaşması en zor ikinci gaz olarak da bilinen bu kimyasal madde, tüm yakıtlar içerisinde birim kütle başına en yüksek enerji içeriği barındırır.
        • 00794 g/mol’lük atomik kütlesi ile en hafif elementtir.

        Kimyasal Özellikleri

        • Oksijenle birleştiğinde yanıcı reaksiyon göstererek suyu oluşturur. Dünya üzerinde yer alan hidrojenin neredeyse hepsi, su ya da organik bileşikler gibi moleküler bir forma sahiptir.
        • Eksi ve artı yüklü elektronlardan hidrojen meydana gelmektedir.
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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