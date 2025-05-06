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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Hıdrelleze 'Transbalkan' bir yorum

        Hıdrelleze 'Transbalkan' bir yorum

        Slovenyalı saksafon virtüözü ve besteci Vasko Atanasovski, Balkan müziğinin köklü ezgilerini cazın çağdaş diliyle harmanladığı Transbalkanika projesiyle 8 Mayıs Perşembe akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dinleyicilerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 00:11 Güncelleme: 06.05.2025 - 00:12
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        Hıdrelleze 'Transbalkan' bir yorum
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        Avrupa caz sahnesinin en üretken ve sınır tanımayan sanatçılarından biri olan Slovenyalı saksafon virtüözü ve besteci Vasko Atanasovski, Hıdrellez haftasında İstanbul’a Balkan esintilerini taşıyor. 2500’ü aşkın konser, 200’den fazla beste, tiyatro ve dans projeleri ile 17 albümle dünya çapında tanınan Atanasovski, Balkan müziğinin köklü ezgilerini cazın çağdaş diliyle harmanladığı Transbalkanika projesiyle 8 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda dinleyicilerle buluşacak. Balkan yarımadasının farklı kültürlerinden beslenen bu çok uluslu proje, ritimler ve doğaçlamalarla bezenmiş zengin bir repertuvar sunacak.

        Balkanlardan Dünyaya Uzanan Bir Müzikal Yolculuk

        Hindistan’dan Arjantin’e, New York’tan Pekin’e kadar pek çok ülkede sahne alan Atanasovski; caz, rock, klasik ve geleneksel müzik alanlarında türlerarası iş birlikleriyle tanınıyor. Tommy Emmanuel, Marc Ribot, Hindi Zahra gibi önemli isimlerle çalışan sanatçının MoonJune Records etiketiyle yayımlanan albümleri uluslararası basından övgüyle karşılandı. “Hayatla takıntılı bir şekilde ilgilenmenizi sağlayan bir müzik” ifadesiyle anılan sahne dili, Balkan tınılarıyla Avrupa klasik geleneğini birleştirerek çok katmanlı bir anlatı sunuyor.

        Transbalkanika

        Transbalkanika projesi, Balkan yarımadasındaki dört ülkeden gelen müzisyenleri aynı sahnede buluşturuyor: Vasil Hadzimanov (piyano, keyboard), Zoran Majstorović (ud, gitar), Dobrila Grašeska (vokal), Žiga Golob (kontrbas) ve Marjan Stanić (davul, perküsyon). Atanasovski’nin besteleriyle şekillenen program, Balkan ses manzaralarının duygusal derinliğini cazın doğaçlamacı ruhuyla harmanlıyor. Gerek bireysel performanslar gerekse topluluğun kolektif enerjisi, dinleyicilere ritmik, içsel ve coşkulu bir konser deneyimi vadediyor.

        Konser biletleri CRR gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.

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        #hıdrellez
        #Vasko Atanasovski
        #konser
        #Cemal Reşit Rey Konser Salonu
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