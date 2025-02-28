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        Haberler Yaşam Hıdırlık Kulesi kazılarında yazıtlı mozaik bulundu

        Hıdırlık Kulesi kazılarında yazıtlı mozaik bulundu

        Antalya'nın simgelerinden tarihi Hıdırlık Kulesi'nde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarında yazıtlı mozaik bulunduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:20 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:20
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        Antalya'nın simgesinde yazıtlı mozaik keşfedildi!
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'nde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Antalya Müze Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) denetiminde yürütülen kazılarda, kulenin güneydoğusunda yer alan mozaikte Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen iki yunus balığı figürü ve altı satırlık bir yazıt tespit edildiği kaydedilen açıklamada, yazıt üzerindeki incelemelerin ise devam ettiği ifade edildi.

        Kazılarda ayrıca, kulenin güney kısmında sütunlu bir yapının da ortaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yapının Hadrian Kapısı aksındaki cadde olabileceğinin değerlendirildiği, bölgede kazı ve konservasyon çalışmalarının sürdüğüne yer verildi.

        Proje kapsamında ziyaretçilerin cam yüzeyler üzerinden kalıntıları görebileceği yürüyüş yolu ve falezler üzerinde bir seyir alanı oluşturuluyor. Kulenin dış duvarlarında güçlendirme çalışmaları yapılırken, alanın düzenlenmesi devam ediyor.

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        #Hıdırlık Kulesi kazıları
        #Mozaik
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