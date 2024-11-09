Hidayet Türkoğlu, Atatürk'ü andı

Hidayet Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Her yıl 10 Kasım, milletimiz için yas ve matem günü olmanın yanı sıra Atatürk'e olan saygımızı ve minnetimizi ifade etme günüdür. O, tüm hayatını vatanına adamakla kalmayıp; askeri, siyasi ve insani yönleriyle örnek bir lider olarak dünyaya ışık tutmuştur. Fikirleri, Cumhuriyetimizi geleceğe taşırken en kıymetli rehberimizdir. Bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha şükranla anıyorum."

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