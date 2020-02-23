23 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dün, Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlı Caddesi'nde yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 3 ailenin yaşadığı 3 katlı binada hasar oluştu.
DHA'nın haberine göre, AFAD ve Zonguldak Belediyesi ekipleri heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Bunun üzerine 9 kişinin yaşadığı 3 katlı bina geçici olarak boşaltıldı.
AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, toprak kaymasının devam ettiğini söyledi. Binayı geçici olarak tahliye ettiklerini söyleyen Güngör, "Yağan yağmurlarla birlikte Mithatpaşa Mahallesi’nde küçük bir heyelan oluştu. 3 katlı ve 9 kişinin yaşadığı evle ilgili hem belediyeye yazı yazacağız. Hem de geçici bir boşaltma vereceğiz. Çünkü heyelan devam ediyor. Tedbirleri aldıktan sonra aile tekrar evlerine dönebilecek." dedi.
Binada oturan Ali Kaya, daha önce bir heyelan meydana geldiğini ve beton bloklarla güçlendirme yaptıklarını anlattı. Ancak dün tekrar toprak kayması yaşandığını belirten Kaya, "En son dün sabah yine göçtü. Burada 9 kişi yaşıyoruz. 3 aile var. Ben, oğlum ve kiracım var. Gece yatamıyoruz. Korkuyoruz, ev çöker veya kayar diye sürekli dışarıdayım. Sürekli evin etrafını geziyorum. Bir an önce yetkililerin gerekeni yapmasını istiyoruz" diye konuştu.
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