Hevesle başladı, 43 yılda 2 bin pul topladı!

Sivas merkezde yaşayan Osman Yılmaz Akyol, çocukluk yıllarında dedesinin defterinde 1956 yılına ait olimpiyat pulları ilgisini çekti.

Akyol, dedesinin defterinde gördüğü pullardan sonra pul biriktirmeye başladı.

43 yılda yaklaşık 2 bin adet pul biriktiren Akyol, koleksiyonun arasında babaannesin evraklarından çıkan Osmanlı pullarına da yer verdi. Osman Yılmaz Akyol, pul koleksiyonunu gören vatandaşların güzel tepkiler verdiğinden bahsederek, “Koleksiyonu gören vatandaşlar iyi ki yaptığımı söylüyor, ilk kez gördüklerini söyleyince benim daha çok hoşuma gidiyor” dedi.

Osman Yılmaz Akyol, pulların ne için kullanıldığından bahsederek, “Pulları genelde posta mektuplarının üzerinde kullanırlardı. Damga, harç, Türk Hava Kurumu’nun pulları var. Bu pulları vatandaşa para karşılığı verirlerdi. Harca para almazlardı, pula çevirip evraklara yapıştırırlardı. Şimdi pullar ortadan kalktı onun yerine parasını alıyorlar” dedi.

“DEDEMİN KİTAPLARININ ARASINDAN PUL ÇIKTI, BEN ONA HEVESLENEREK BİRİKTİRMEYE BAŞLADIM”

Akyol, dedesinin kitapları arasında çıkan pullara heveslenerek biriktirmeye başladığından bahsederek, “Ben 1980’de başladım pul biriktirmeye ama daha öncesinde dedeme ait pullar vardı. Dedemden kalan pullar sayesinde devam ettim ve bugüne kadar da biriktiriyorum elimden geldiği kadarıyla ama doğru düzgün pul yok artık. Dedemin kitaplarının arasından pul çıktı ve ben ona heveslenerek biriktirmeye başladım. Defterin arasından 1956 yılına ait olimpiyat pulları çıktı, damgasız seri ve temiz pullardı. Osmanlı dönemine ait pullarda babaanneme ait evrakların üzerinden çıktı. O pullar çok eski, üzerinde tura işareti olan Osmanlıca yazılı pullar var” diye konuştu.

“BURADA YAKLAŞIK 2 BİN TANE PUL VAR”

Akyol, 43 yılda yaklaşık 2 bin adet pul biriktirdiğinden bahsederek, “Burada yaklaşın 2 bin tane pul var. Biriktirdiğim pullar defterlere sığmamaya başlayınca, emekli olduktan sonra dükkânımın duvara asarak vatandaşlara sergilemeye başladım. Buraya gelip insanlar bakabilir. Koleksiyonu gören vatandaşlar iyi ki yaptığımı söylüyor, ilk kez gördüklerini söyleyince benim daha çok hoşuma gidiyor” dedi.