Herkes onu "Uzaylı Zekiye" olarak sevdi! İşte Seden Kızıltunç'n son hali!
90'lı yıllara damga vuran dizilerden biri olan Uzaylı Zekiye yayınlandığı dönemlerde tüm ülke tarafından sevilerek takip ediliyordu. İzlenme rekorları kıran dizide Uzaylı Zekiye'yi canlandıran usta oyuncu Seden Kızıltunç, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.
Giriş: 23.10.2023 - 10:42 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:42
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İşte Seden Kızıltunç'un son hali...
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Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları