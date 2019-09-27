27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hercai son bölümü izlendi. ATV ekranlarının en çok izlenen dizisi Hercai'nin 14. son bölümünde, Reyyan Miran'a evlenmek istediğini söylüyor. Azize Aslanbey ise, bu evliliğe karşı koymak için Reyyan'ın babası Hazar'a söylüyor. Nikahı basan Hazar bey, kızını yenidene evine götürmek ve Miran ile evlenemeyeceğini söylüyor. Reyyan ise, Miran'ı sevdiğini ve onunla evlendiğini söylüyor.
"BENİM EVİM ARTIK BURASIDIR"
Reyyan, kendisini götürmeye çalışan babası Hazar'a, "Sevgim daha ağır bastı. Benim evim artık burasıdır" diyerek, Miran ile evliliğinin gerçek olduğunu söylüyor. Bunu duyan Hazar ise gözyaşlarıyla nikahı terk ediyor. Miran, Reyyan'a ise, "Beraber öyle mutlu olacağız ki, baban da herkes de bu evliliğe razı gelecek. Alışacaklar" diyor.
HERCAİ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Hercai 14. son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
HERCAİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer. Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!