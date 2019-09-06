Hercai'nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı 13. yeni bölüm fragmanın yayımlanması ile birlikte kesinlik kazandı. Hercai 13. yeni bölüm fragmanında, Reyyan'ın kucağında bir bebek olduğu Miran'ın da Reyyan'ın yanında olduğu görülüyor. Ancak daha sonra Azize Aslanbey tüm karanlığıyla bebeği kucağına alıyor. Hercai'nin yeni sezonuna dair detaylar haberimizde.

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai yeni sezon, 13. yeni bölümüyle birlikte 20 Eylül 2019 Cuma günü saat 20.00'da başlayacak.

HERCAİ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI (2. SEZON)

HERCAİ 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.