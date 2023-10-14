Kilo alımıyla ilişkili diğer temel koşullar şunlardır:

Diyabet

Bazı böbrek hastalıkları

Uyku apnesi (uyku sırasında nefes almanın durması)

Tiroit problemleri.

İlaç yan etkileri

Bazı ilaçları düzenli olarak almak kilo alımına neden olabilir. Prednizon gibi bazı ilaçlar sıvı tutmanıza ve kilonuzu artırmanıza neden olabilir.

Ve birçok ilaç, iştahı düzenleyen beyin kimyasallarını etkiler, bu da sizi normalden daha acıktırabilir, böylece daha fazla yiyebilir ve kilo alabilirsiniz.