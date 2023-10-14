'Her yolu denememe rağmen zayıflayamıyorum' diyenler dikkat! Kilo almanın gizli nedenleri bunlar olabilir
Çoğumuz hem sağlıklı bir yaşam hem de fit bir görünüm için fazla yağlardan kurtulmak için birçok yol deniyoruz. Yapılan diyetler ve egzersizler kilo vermeye yardımcı olsa da kimi zaman bir türlü istediğimiz forma ulaşamıyoruz. Peki neden? Bunun nedeni ise altta yatan koşullar ve ince fiziksel değişiklikler olabilir.
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Kilo almanın nedeni her zaman bir sır değildir. Örneğin, daha fazla yediğinizi ve daha az egzersiz yaptığınızı biliyor olabilirsiniz; bu, çoğu zaman ekstra kilo almanıza neden olan güçlü bir kombinasyondur. Ancak bazen sebep o kadar da açık olmayabilir. Kilo alımına katkıda bulunabilecek diğer faktörlerin çoğunun farkında olmayabilirsiniz. İşte kilo almanın gizli nedenleri…
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Yaşa bağlı nedenler
Yaşlanmak, kiloyu etkileyebilecek fizyolojik değişiklikleri de beraberinde getirir. Bunlardan en önemlisi kas kaybıdır. Orta yaşlardan başlayarak, her yıl kas kütlesinin yaklaşık yüzde 1'ini kaybederiz, bu da gücü ve metabolizmayı (kalori yakma hızımızı) etkiler. Harvard'a bağlı Brigham ve Kadın Hastanesi'nde Kilo Yönetimi ve Sağlıklı Yaşam alanında Obezite tıbbı uzmanı ve Merkezin eş direktörü Dr. Caroline Apovian, "Küçük kaslar daha az kalori kullanır. Eğer diyetiniz değişmezse, ihtiyacınız olandan daha fazla kalori tüketirsiniz. Fazlası yağ olarak depolanır" diyor.
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İşte kiloyu etkileyebilecek yaşa bağlı diğer değişiklikler…
Kronik stres
Yaşlandıkça stresi yönetmek daha da zorlaşıyor. Ve sürekli stres altındaysanız, stres hormonu kortizol seviyeniz sürekli olarak yüksek olabilir. Kortizolün bir görevi vücudun enerji depolarını yenilemesine yardımcı olmaktır. Bazı insanlarda bu, iştahı artırarak (vücudun enerjiye ihtiyacı olduğunu düşündüğü için) ve kullanılmayan enerjinin yağ olarak depolanmasını artırarak dolaylı olarak kilo alımını teşvik edebilir. Dr. Apovian, "Ancak çoğunlukla stres, şeker, sağlıksız yağ, ekstra kalori ve tuzla dolu 'rahatlatıcı' yiyecekler yemek gibi kompulsif davranışlara yol açıyor" diyor.
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Kötü uyku
Yaşa bağlı değişiklikler iyi uyku yeteneğimizi etkiler. Dr. Apovian "Kronik bir 'kısa uyuyan'sanız ve her gece altı saat veya daha az uyuyan biriyseniz, bu durum iştahı düzenleyen hormonları etkileyebilir. Kısa uyku, bizi acıktan yüksek hormon düzeyleriyle, bize aç olduğumuzu söyleyen hormon düzeylerinin düşük olmasıyla ilişkilidir. Doluyuz ve kortizol seviyelerimiz daha yüksek” diyor.
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Seks hormonu değişiklikleri
Yaşlı erkekler ve kadınlar bazı seks hormonlarında azalma yaşarlar. Kadınlarda düşük östrojen seviyeleri uyku sorunları ve artan vücut yağıyla ilişkilidir. Erkeklerde azalan testosteron seviyeleri daha az kas kütlesiyle bağlantılıdır.
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Temel koşullar
Kilo alımı, özellikle de yeniyse, bir dizi sağlık sorununun işareti olabilir. Örneğin, kalp yetmezliği olan bir kişi sıvı tutulmasından dolayı kilo alabilir; bu durum ayaklarda, ayak bileklerinde, bacaklarda veya karnında şişme şeklinde görünebilir. Dr. Apovian, "Buna muhtemelen yorgunluk veya nefes darlığı gibi semptomlar eşlik edecektir" diyor.
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Kilo alımıyla ilişkili diğer temel koşullar şunlardır:
Diyabet
Bazı böbrek hastalıkları
Uyku apnesi (uyku sırasında nefes almanın durması)
Tiroit problemleri.
İlaç yan etkileri
Bazı ilaçları düzenli olarak almak kilo alımına neden olabilir. Prednizon gibi bazı ilaçlar sıvı tutmanıza ve kilonuzu artırmanıza neden olabilir.
Ve birçok ilaç, iştahı düzenleyen beyin kimyasallarını etkiler, bu da sizi normalden daha acıktırabilir, böylece daha fazla yiyebilir ve kilo alabilirsiniz.
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Diğer potansiyel nedenler
Kilo alımının bazı potansiyel nedenleri henüz tam olarak anlaşılamamıştır ve şu anda araştırılmaktadır.
Bir olasılık gece geç saatlerde yemek yemektir. 2022'de Harvard'da yapılan bir araştırma da dahil olmak üzere bazı kanıtlar, gece geç saatte yemek yemenin bizi gündüzleri daha aç hale getirebileceğini, metabolizmayı yavaşlatabileceğini ve vücut yağını artırabileceğini öne sürüyor.
Kilo alımında şüphelenilen diğer bir faktör de bağırsaklarınızda yaşayan mikrop popülasyonudur (bunların genlerine mikrobiyom denir). Önemli kanıtlar bağırsak mikroplarının iştahı, metabolizmayı, kan şekerini ve yağ depolamayı etkileyebileceğini gösteriyor. En güçlü destek hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalardan geliyor. İnsanlarda ise kanıtlar daha az açıktır.
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Dr. Apovian, "Araştırmalar, obezitesi olan kişilerin bağırsak mikroplarının zayıf insanlardan farklı olduğunu ortaya çıkardı" diye açıklıyor.
"Fakat bunun insanlarda obeziteye neden olup olmadığını bilmiyoruz. Genetik olarak kilo almaya programlanmış kişilerin belirli bir mikrobiyomu olabilir" diye belirtiyor. "Ya da obezitesi olan insanlar zayıf insanlardan farklı bir şekilde yemek yiyor olabilir, bu da mikrobiyomu değiştirebilir. Daha iyi cevaplar için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var."
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NE YAPMALISINIZ?
Yakın zamanda veya aşırı kilo alımı, altta yatan yeni koşulları araştırabilecek ve ilaçlarınızın kilonuzu etkileyip etkilemediğini kontrol edebilecek doktorunuzu ziyaret etmenizi gerektirir. Sağlığın bu iki yönünün kontrol altına alınması çok önemlidir.
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Mevcut ihtiyaçlarınız için doğru kalori alımını belirlemek için bir diyetisyenle görüşmeniz de yardımcı olabilir.
Bunun ötesinde, Dr. Apovian yaşlandıkça kiloyu kontrol etmenin en iyi yolunun temiz yaşam olduğunu söylüyor: Meyveler, sebzeler, baklagiller, sınırlı miktarda tam tahıllar ve nişastalı sebzeler açısından zengin sağlıklı bir diyet ve vücut gelişimine yardımcı olacak bol miktarda yağsız protein tüketmek. Yapılması gerekenler; gece geç saatlerde yemek yemekten kaçınmak; gece başına yedi ila dokuz saat uyku almak; her gün en az 20 dakika tempolu egzersiz yapmak; ve haftada en az iki kez kuvvet antrenmanı.
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Dr. Apovian, "Kaslarınızı yeniden inşa edebilirsiniz, ancak kiloyu kontrol etmek için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının bir kombinasyonu gerekir" diyor.
Kaynak: Harvard Health Publishing
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