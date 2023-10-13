Gün boyu tok ve enerjik kalmak için 23 yüksek proteinli atıştırmalık

Fıstık ezmesi ve elma dilimleri

Porsiyon boyutu: 1 elma ve 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

Kalori: 284

Protein: 8,1 gram

En sevdiğiniz fındık ezmesiyle birlikte elma dilimleri, öğleden sonra protein takviyesi sunan rahatlatıcı, nostaljik bir atıştırmalık olabilir. Herhangi bir tür fındık ezmesini seçebilseniz de Best, klasik bir fıstık ezmesini önerir.

Best, "Fıstık ezmesi lezzetli ve doyurucu bir protein kaynağıdır ve onu elma dilimleriyle eşleştirmek biraz lif ve besin değeri katar" diyor. "İki yemek kaşığı fıstık ezmesi yaklaşık sekiz gram protein içeriyor."