Gün boyu tok ve enerjik kalmak için 23 yüksek proteinli atıştırmalık

Mercimek çorbası

Porsiyon boyutu: 1 bardak

Kalori: 159

Protein: 9,7 gram

Mercimek, mercimek çorbası gibi bir atıştırmalık da dahil olmak üzere çok sayıda tarife harika bir temel oluşturabilen, lif ağırlıklı, protein dolu bir baklagildi . Genellikle mercimek, sebze veya et (veya her ikisi) ile yapılan ortalama bir fincan mercimek çorbasından, yalnızca 160 kalori karşılığında neredeyse 10 gram protein ve yaklaşık 8 gram lif alırsınız. Mercimek pişirirken genellikle kalın, çorba benzeri bir dokuya dönüşürler, bu da normalde et suyu eklemenize gerek kalmayacağı anlamına gelir.