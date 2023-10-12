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        Haberler Yemek Yapma Böyle saklayınca aylarca bozulmuyor, taptaze kalıyor! Köpüklü kahvenin sırrı bunda saklı | Türk kahvesi nasıl saklanır?

        Böyle saklayınca aylarca bozulmuyor, taptaze kalıyor! Köpüklü kahvenin sırrı bunda saklı

        Birçok kişinin tutkunu olduğu Türk kahvesi saklama koşulları lezzeti ve tazeliği için sanıldığından çok daha fazla bir önem taşıyor. Peki, Türk kahvesi nasıl saklanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 15:40 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:40
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        • 1

          Kahve çok çabuk bozulan bir madde olduğu için, tazeliğini korumak önemlidir. Bayat ya da bozulan bir kahve ile kahve pişirdiğinizde kahve tadını almanız mümkün olmayabilir. Peki, Türk kahvesi nasıl saklanır ve tazeliği nasıl korunur?

        • 2

          Kahvenin tazeliğini koruması için sakın buzdolabında saklamayın. Kahve buzdolabında nemlenir.

        • 3

          Taze kahveyi cam bir kavanozda içerisine kesme şeker ya da kahve çekirdeği atarak saklayın.

        • 4

          Kahve kavanozun kapağının sıkı kapalı olmasına, hava almamasına önem gösterin.

        • 5

          Öğütülmüş kahve çok çabuk bozulur. O yüzden içeceğiniz zaman, içeceğiniz miktarda öğütün.

        • 6

          Kahveyi sakladığınız kapta metal ya da plastik kaşık kalmamasına da dikkat edin. Bu maddeler de kahvenin tadının bozulmasına sebep olacaktır.

        • 7
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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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