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‘Her Şeye Rağmen’ in fragmanı yayınlandı

Erkan Petekkaya ile Sinan Akdeniz’in başrollerini paylaştığı ‘Her Şeye Rağmen’ filminin aksiyon, cesaret ve romantizm barındıran dokunaklı hikayesini yansıtan fragmanı yayınlandı. Film 10 Şubat’ta vizyonda olacak

Giriş: 09.01.2023 - 14:20 | Güncelleme: ABONE OL
‘Her Şeye Rağmen’ in fragmanı yayınlandı
Bir ‘vazgeçmeme’ hikâyesi
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HABERTURK.COM

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz’in paylaştığı Her Şeye Rağmen filmi Türkiye’de 10 Şubat’ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin heyecan dolu başarı hikayesinin ilk görüntüleri fragmanla birlikte izleyiciyle buluştu. Adana’dan başlayıp, Palma de Mallorca’ya, oradan Hollywood’a kadar uzanan gerçek bir hikayeyi anlatan film, umut veren bir başarı hikayesini beyazperdeye yansıtıyor.

Türkiye, Almanya ve İspanya’da çekilen ve 5,2 milyon Euro bütçeye sahip olan ‘Her Şeye Rağmen, ‘Yara Kabuk Bağlar Kimlik’ olur sloganı ile sinemada izleyicilerle buluşacak. Erdal Murat Aktaş'ın yönettiği ‘Her Şeye Rağmen’de Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz’in yanı sıra Meral Perin, Rıza Akın, Aslıhan Malbora, Holger Doelman, Nihan Büyükağaç, Robert Maaser, Ekin Mert Daymaz, Barbara Sotelsek, Vivien Lafleur, Serkan Durmuş, Mirza Sakiç, Christoph Jacobi ve Kaan Maximilianus Kaiser rol alıyor. Filmin etkileyici müziklerinde ünlü müzisyen Fahir Atakoğlu’nun imzası bulunuyor.

Birçok insana umut ve cesaret verecek hikayesiyle dikkati çeken film en dibe inmenin veya yıldızlara yükselmenin mümkün olduğu hayatta her zaman soğukkanlılığını koruyarak hedeflere yürümenin önemini anlatacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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