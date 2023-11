Her gün B vitamini kullanırsanız vücudunuzda ne olur?

'Eat This, Not That' sitesinin uzmanlara dayandırdığı bilgiye göre, B vitaminlerinin her birinin vücut ve sağlık için farklı işlevleri bulunuyor. Sinir hücrelerinin düzgün çalışabilmeleri için onları kaplayarak sinir sisteminin çalışmasına, yiyeceklerden gelen enerjiyi kullanmaya, diğer vitaminlerin emilmesine yardımcı olurlar. Kan dolaşımınız boyunca oksijeni organlarınıza taşıyan kırmızı kan hücreleri yaparlar.