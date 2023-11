"Her 8 kadından biri meme kanseri"

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser tipi olduğuna dikkat çeken Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Can Küçük, “Her 8 kadından 1 tanesinde meme kanseri görülmektedir. İşin kötü yanı her geçen yıl görülme ihtimali artmaktadır. Her kanser artıyor ama meme kanseri biraz daha fazla artıyor. Belki de bunun en büyük sebepleri arasında; kadınların sigara içmesi, hormon kullanımı, katkı maddesi bulunan gıdalarla çok fazla beslenmek, kilo artışları ve spor yapmamaları sayılabilir” dedi.

ERKEN TEŞHİSLE KEMOTERAPİYE GEREK KALMAYABİLİR

Meme kanserinin yayılma hızının artmasına rağmen meme kanserinden korunmanın da mümkün olduğunu ve meme kanseri tanısının; diğer kanserlere göre daha kolay konulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Küçük “Çünkü hastalar kendi kendine muayene ile bile erken tanıyı yakalayabilir. Özellikle yıllık kontrol yapıldığı takdirde bu hemen hemen yüzde 99 oranında yakalanabilmektedir. Erken tanı olduğu zaman hastalar sağlığına çok kolay kavuşabiliyor. Örneğin eski yıllarda 20-30 sene önce bir kadın meme kanseri olduğu zaman sadece büyük bir ameliyat yapılıyordu. Hastanın memesi, memesinin altındaki göğüs kası ve lenf bezleri alınıyordu. Ancak günümüzde erken tanı olduğu takdirde sadece memedeki kitle alınarak, tedavi edilebiliyor. Meme alınmıyor. Hatta koltuk altından sadece örnek bir lenf bezi alınıyor. Koltuk altı da temizlenmiyor. Hatta çok erken teşhis olursa kemoterapi dahi almayan hastalarımız var” ifadelerini kullandı.

ELLE MUAYENE VE TARAMA TESTLERİ İHMAL EDİLMEMELİ

Kadınların özellikle ayda bir kez kendi kendilerini muayene etmelerini tavsiye eden Prof. Dr. Küçük, “Aynanın karşısında önce memelerine bakmalarını istiyoruz. Meme de bir farklılık var mı? Bir çekinti, bir kabuklanma, bir kızarıklık, bir görüntü farklılığı var mı? diye bakmalarını istiyorum. Daha sonra kendilerini elle muayene yapmaları gerekiyor. Ellerini kaldırmadan memenin üzerine koyup, daireler çizerek, bütün memeye bakmaları gerekiyor. Belki ilk birkaç ay bir şey anlamayacaklar ama devam ettikleri sürece farklılık görürlerse eğer doktora daha erken gelebilirler. 40 yaşından sonra her kadının yılda 1 defa bir genel cerrah tarafından muayene olmasını ve ultrason yaptırmasını istiyoruz. 50 yaşından sonra ise kadınların her yıl hem ultrason hem de mamografiye girmeleri faydalı olacaktır” diye konuştu.

Bu şekilde yakın takip ve kontrol olursa meme kanserinden korkmaya gerek olmadığını dile getiren Prof. Dr. Küçük aynı zamanda sigara içmemek, spor yapmak ve kilo almamak gibi temel önlemlerin alınmasını da tavsiye etti.