25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü: Her 3 kadından 1'i şiddetten etkileniyor
Kadına yönelik şiddet, dünya çapında en yaygın insan hakları ihlali olmaya devam ediyor. Dünya çapında her 3 kadından 1'i hayatı boyunca en az bir kez şiddetten etkileniyor. Buna dikkat çekmek için BM, 1999 yılında 25 Kasım gününü "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ilan etti. Ancak 2024'e yaklaştığımız bugünlerde karşılaştığımız veriler dünya çapında kadınların karşılaştığı şiddetin boyutunu gözler önüne seriyor...
25 Kasım günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında kadına karşı şiddete önlemek ve farkındalık yaratmak amacıyla "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ilan edildi. Ancak kadına yönelik şiddet 2024'e sayılı günler kala ülkemizde ve dünyada en yaygın insan hakları ihlali olmaya devam ediyor.
Cinsiyete dayalı şiddet küresel bir tehdit, cinsiyet eşitliği ise insan hakları için bir öncelik; ancak dünya çapında her 3 kadından 1'i kendilerine yönelik bir şiddetten etkileniyor.
Şiddet her yerde kadınları etkilerken, belirli gruplardaki kadınlar ve kız çocukları (engelli, ergen ya da yaşlı kadınlar) çoğu kez seslerini duyurma ve desteğe erişim konusunda daha da büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, çatışmalar, iklim değişikliği, salgın, ve ekonomik istikrarsızlık sebebiyle daha da çözüme kavuşamayacak bir hal alıyor.
UN Women tarafından paylaşılan veriler bir kez daha dünyanın dört bir yanında kadınların karşılaştığı şiddetin boyutunu gözler önüne seriyor. Paylaşılan bazı veriler şöyle;
TOPLUM İÇİNDEKİ ŞİDDET
Kadınlar, iş hayatında, sosyal çevresinde ve ikili ilişkilerinde psikolojik veya fiziksel şiddete maruz kalıyor. Parlamentolararası Birlik (Inter-Parliamentary Union) tarafından 2016'da 5 bölgede yapılan araştırmaya göre, kadın milletvekillerinin yüzde 82'si görevleri boyunca psikolojik şiddete maruz kaldığını bildirdi.
Buna cinsiyetçi söylemler, tehditler ve mobbing dahil. Kadınlar bu tür şiddeti en çok sosyal medya aracılığıyla yaşıyor ve yüzde 44'ü kendilerine veya ailelerine yönelik ölüm, tecavüz veya saldırı tehdidi alıyor. Parlamentodaki kadınların yüzde 65'i erkek meslektaşları tarafından cinsiyetçi ifadelere maruz kaldığını belirtti.
UNESCO'nun 2022'de yaptığı küresel bir araştırmaya göre, kadın gazetecilerin yüzde 73'ü çevrimiçi şiddete maruz kalıyor. Bu kadınların yüzde 20'si fiziksel olarak saldırıya ya da tacize uğradıklarını bildirdi.
"BAHANESİ YOK"
Özel hayatında, çalışma ortamında ya da yaşamın her yanında şiddetin her türüyle karşılaşan kadınların mücadelesine destek veren UN Women bu sene 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar süren 16 Günlük Aktivizm – Kadınlara Yönelik Şiddete Son kampanyasıyla kadınlara yönelik şiddete dikkat çekiyoruz.
Birleşmiş Milletler bu yıl 16 Günlük Aktivizmi tüm dünyada "BİRLEŞİN! Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddeti Önlemek için Yatırım Yapın” teması ile başlatıyor. #BahanesiYok sloganını kullanan kampanya, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi için acil yatırım çağrısında bulunuyor.
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