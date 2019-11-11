11 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Genellikle başın bir yarısında lokalize, şiddetli, zonklayıcı tipte baş ağrısı olarak tanımlanan migren normal hayat akışını sekteye uğratan hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Yalnızca baş ağrısı değil bulantı, kusma, ışık, ses ve koku hassasiyetlerinin de eşlik ettiği migren dünya üzerinde her 10 kişiden birini etkiyor. “Kadınlarda erkeklerden üç kat fazla görülen bu hastalık en çok 15 ila 55 yaş arası insanları etkiliyor” diyen Nöroloji Uzmanı Dr. Nebahat Bilici, bu zorlayıcı hastalık ve gelişen tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verdi.
MİGREN 'GELİYORUM' DER
Yanıp sönen ışıklar, zig-zag çizgileri, yarım görme, geçici görme kaybı. Tüm bunlara kollar, bacaklarda uyuşma ve güçsüzlük, konuşmada veya algılamada güçlük gibi öncü semptomlar eşlik ettiğinde migrenden muzdarip biri migren krizinin geldiğini anlayabiliyor.
Ayrıca Migrenöz vertigo olarak adlandırılan ve migren baş ağrısı ile birlikte veya ağrıdan bağımsız ortaya çıkabilen baş dönmesi atakları yaşayanların sayısı da az değil. Stres, kaygı, hormonal değişiklikler, parlak veya yanıp sönen ışıklar, yiyecek ve uyku eksikliği dahil olmak üzere birçok neden migren baş ağrısı için tetikleyici olarak kabul ediliyor.
AMAÇ ATAKLARI ÖNLEMEK
Migren tedavileri temelde baş ağrısı ataklarını önlemeyi amaçlıyor. Bu amaçla öncelikle migrenin şiddetini ve sıklığını azaltmak için kullanılan koruyucu ilaçlar, sonra da atak sırasında ağrı ve diğer semptomları durdurmak için ağrı kesici ilaçlar kullanılıyor. Koruyucu ilaçların düzenli olarak alınması gerektiğini belirten Dr. Bilici, bunların yanı sıra migren özelinde geliştirilmiş migren aşısının da migrenli hastaların hayatını kolaylaştırdığının altını çiziyor.
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