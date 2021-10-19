Yöresel ürünleri dijitale taşıyacak

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Yerel üreticileri desteklemek için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin işbirliği ile hayata geçirilen Hepsiburada’nın HepsiTürkiye’den programı ile bulundukları bölge sınırlarında kalmış nitelikli yöresel ve coğrafi işaretli ürünler, e-ticaret aracılığıyla Türkiye’nin dört bir köşesindeki tüketicilere ulaştırılacak.

2021 yılının 10 Ağustos’unda ilk olarak Van’da yerel üreticilerle bir araya gelinerek ilk adımı atılan ve ardından Aydın’dan Bingöl’e, Uşak’tan Mersin’e kadar Türkiye’de 23 ilde yerel üreticilerle buluşan HepsiTürkiye’den programı ile bölgesel sosyoekonomik kalkınmaya ivme kazandırılması amaçlanıyor.

Yerel üretici dijitalleşme programı HepsiTürkiye’den ile yerel üreticiler dijitalleşme ile tanıştırılırken, e-ticarete teşvik ediliyor ve bu yolla ürünlerini Hepsiburada platformu üzerinden önce tüm Türkiye, ardından da dünyayla buluşturulması için gerekli altyapı ve pazar erişimi koşulları sağlanacak.

“TÜRKİYE’NİN YÖRESEL ÜRÜNLERİNİ TEK PLATFORMDA BULUŞTURUYORUZ”

HepsiTürkiye Programı ile ilgili olarak Malatya Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta konuşan Hepsiburada Girişimci Kadınlar Proje Koordinatörü Duygu Aktaş, “Hepsiburada ve HepsiTürkiye’den olarak Malatya Ticaret Odası’nın ev sahipliğindeki toplantıda, Malatyalı üreticilerle Hepsiburada aracılığıyla e-ticaretin ve dijitalleşmenin yerel üretici ve markalara sağlayacağı faydaları, HepsiTürkiye’den Programı’nın yerel üreticilerle birlikte büyüme hedefleri ve işbirliği modellerini aktarma fırsatı bulduk. Malatyalı üretici kardeşlerimize, Yöresel Ürünler Programı’na katılan yerel üreticilere lansmana özel 10 bin liraya kadar yüzde 1 komisyon oranı uygulama, Hepsiburada platformu üzerinde açılacak ayrı bir sayfada yerel üretici ve satıcıların ihtiyaç sahipleriyle daha kolay buluşturulması gibi uygulamalarımızı anlattık” dedi.

Şu ana kadar 300’ün üzerine işletmenin programa katıldığını belirten Duygu Aktaş, “E-ticaret kaldıracı ile gıda ve gıda dışı tüm yöresel ürünlerin, coğrafi işaretli milli hazinelerimizin il il, ilçe ilçe tanıtılarak Türkiye’nin 81 ili 971 ilçesinde üretilen zenginliklerin HepsiTürkiye’den seferberliği ile tek bir platform üzerinden hem üretici hem de tüketicilerle buluşmasını sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

E-TİCARETTE COĞRAFİ İŞARET SEFERBERLİĞİ

Toplantıda verilen bilgiye göre dünyada yıllık 200 milyar doların üzerinde bir pazarı olan coğrafi işaretli ürünlerin, Avrupa Birliği’nde yıllık yaklaşık 75 milyar dolarlık bir satış hacmi bulunuyor. Bunun yaklaşık 3’te 1’lik kısmını tarım ürünleri ve gıda maddeleri oluşturuyor. Türkiye’de uygulamanın başladığı 1996 yılından bugüne kadarki süreç içerisinde, toplam 783 ürün, Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından coğrafi işaretli olarak tescillenirken, 700’den fazla başvurunun işlemlerine ise devam ediliyor.

Verilen bilgiye göre HepsiTürkiye’den Programı’nın kapsamı, TOBB ve Hepsiburada işbirliğiyle ile hayata geçen “E-Ticarette Coğrafi İşaret Seferberliği” ile genişliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayesinde yürütülecek proje ile coğrafi işaretli ürün üreten işletmelerin, KOBİ’lerin, kooperatiflerin, kadın girişimcilerin HepsiTürkiye’den programının sunduğu avantajlarla e-ticarete adım atması, bölgesel ekonomik kalkınmanın desteklenmesi, yaratılan bu işbirliğiyle coğrafi işaret başvuru katılımlarının e-ticaret kanalıyla da teşvik edilmesi hedefleniyor. Seferberlik kapsamında Türkiye’nin değeri coğrafi işaretli ürünlerin tanıtılması ve büyümesi için gerekli faaliyetler de işbirliği çerçevesinde hayata geçirilecek.

MALATYA 15’İNİ TESCİLLEDİ, 20’Sİ SIRADA

Malatya Ticaret Odası verilerine göre Malatya’da 8 milyon kayısı ağacı bulunurken, kayısı 50 bin ailenin geçimini sağlıyor. 115 ülkeye ihraç edilen Malatya kayısısı 90 bin ton ihracatla kente 266 milyon dolar gelir getiriyor. Malatya Ticaret Odası, Malatya’nın tescilli kayısısını ülke çapında ve yurt dışında marka haline dönüştürme ve e-ticaret destekleri için gerekli dijitalleştirmeyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Malatya’nın 15 coğrafi işaretli, 20 de tescil bekleyen ürünü bulunuyor. Malatya’nın coğrafi işaretli ürünleri ise şunlar:

Akçadağ Halısı, Akçadağ Kömbesi, Arapgir Köhnü Üzümü, Arapgir Mor Reyhanı, Arapgir Tandır Kebabı, Battalgazi Haşhaşlı Dut Pestili, Hekimhan Cevizi, Malatya Analı Kızlı Köfte, Malatya Banazı Karası Üzümü, Malatya Dalbastı Kirazı, Malatya Kayısı Çekirdeği, Malatya Kayısısı, Malatya Kağıt Kebabı, Malatya İçli Köftesi, Yeşilyurt Kiraz Yaprağı Sarma Köftesi.

TÜKETİCİLER DOĞRUDAN ÜRETİCİDEN ALACAK

HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünler Programı kapsamında, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlere TOBB lansmanına özel 10 bin TL ciroya kadar yüzde 1 komisyon oranı, 100 adet ücretsiz fotoğraf çekimi desteği, ana sayfa özel tanıtım sayfası, satış pazarlama ve sosyal medya destekleri sağlanıyor. Henüz e-ticaret tecrübesi olmayan üreticiler ise özel çevirimiçi e-ticaret eğitimler ile destekleniyor. Program ile Hepsiburada üzerinden doğrudan yerel üreticilerden yöresel ürün almak isteyenler, HepsiTürkiye’den sayfasında tüm ürünlerin geldiği il ve ilçeyi görebiliyor, buna göre tercih yaparak, alışveriş yapabiliyor.

Yöresinde üretim yapan vergi mükellefi KOBİ’ler, kadın girişimciler, kooperatifler, geleneksel Türk el sanatları üretimi yapan esnaflar, tamamen menşeine özgü sanayi, gıda, el emeği ürün üretenler HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünler Programı’ndan faydalanabiliyor.

Bu kapsamda Hepsiburada iş ortağı olan yerel üreticiler, pazaryerinde mağazasını açıp mağaza yönetim panelinden “Yöresel ürün satışı yapmak istiyorum” başlığı altından talep oluşturarak programa katılabiliyor.