Hepsiburada ilk çeyrekte yüzde 120 büyüme hedefliyor

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2023 finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Hepsiburada'nın CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin düzenlenen basın toplantısında 2023 sonuçlarını değerlendirdi ve 2024 yılına ilişkin şirketin hedeflerini açıkladı.

Hepsiburada’nın 2023 yılında toplam satış hacmi yüzde 104 oranında (enflasyon düzeltmesi sonrası yüzde 31) büyüme ile toplam 96.5 milyar TL’ye (enflasyon düzeltmesi sonrası 116,5 milyar TL) çıktı. 11,9 milyon aktif müşteriyle yılı tamamladığını bildirren Hepsiburada'nın; müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise 2023 yıl sonu itibarıyla yüzde 44 artarak 9.5'e yükseldi. Böylece 2023 yılında sipariş sayısı yüzde 41 büyümeyle 113 milyona ulaşırken Hepsiburada yıl boyunca her saniye yaklaşık 4 siparişi müşterilerine ulaştırdı. 2023 yılı boyunca Hepsiburada üzerinden alışveriş yapan müşterilerin ortalama sepet büyüklüğü ise (dijital ürünler hariç) bir önceki yıla kıyasla yüzde 79 artış gösterdi. 2023 yılı boyunca FAVÖK’ün toplam satış hacmine oranı ise geçen yıla kıyasla 4 puan artışla yüzde 1.8’e (enflasyona göre düzenlenmiş: 5,2 puan artışla yüzde 0.4’e) yükseldi.

"BÜYÜMEYE ODAKLI GÜÇLÜ STRATEJİ" Geçen yıl verimli ve sürdürülebilir büyümeye odaklı güçlü bir strateji ortaya koyduklarını belirten Nilhan Onal, bu strateji sayesinde piyasa beklentilerini aşan, başarılı finansal sonuçlar elde ettiklerinin altını çizdi. Satış hacimlerini enflasyonun üzerinde artırırken şirketin tüm finansal ve operasyonel göstergelerinde başarı elde ettiklerini belirten Nilhan Onal aynı zamanda son iki senede de en çok tavsiye edilen e-ticaret markası olduklarını aktardı. İLK ÇEYREKTE YÜZDE 2 FAVÖK HEDEFİ Nilhan Onal toplantıda “2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık büyümenin yüzde 120, FAVÖK’ün toplam işlem hacmine oranının ise yüzde 2 seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Hepsiburada Pemium'a ilişkin de güncel verileri paylaşan Nilhan Onal "Hepsiburada Premium sadakat programı aracılığıyla yıllık yaklaşık 300 TL karşılığında müşterilerine 6.000 TL kazanç sağladıkları Premium üyeleri ilk ay 1 TL, ardından aylık 29.90 TL karşılığında kargo bedava, %3 Hepsipara kazanma, BluTv aboneliği hediyesi ve farklı kampanyalardan kazanç elde ediyor. Premium üyelerinin abone olduktan sonra aylık ortalama siparişleri yüzde 44 artıyor. Hepsiburada Premium’un Mart 2024 itibarıyla 2.4 milyon üyesi bulunuyor” dedi. “ANAHTAR TESLİM E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ" 2024 yılında e-ticaretin büyüyeceğini ve toplam ticaret içindeki penetrasyonunun daha da artacağı beklentisini paylaşan Nilhan Onal, bu dönemde işlerini e-ticarete taşımak isteyen işletmelere lojistikten ödeme çözümlerine, reklam fırsatlarından esnek teslimat çözümlerine uzanan çeşitlilikte anahtar teslim e-ticaret çözümleri sunmaya devam edeceklerini belirtti.

"HEPSİJET SEKTÖRDE EN YÜKSEK TAVSİYE SKORUNA SAHİP" Hepsiburada'nın 2023'te büyüme gösterdiği bir diğer alan da Hepsijet markasıyla faaliyet gösterdiği kargoculuk oldu. Geçen yıl HepsiJet’in iş ortaklarına sunulan hizmetlerin hacmi yüzde 25 artış gösterirken teslim edilen paket sayısı 2022’ye kıyasla yüzde 59 arttı.Kargo gibi yüksek müşteri deneyimi sağlamanın zor olduğu bir sektörde sektörün en yüksek tavsiye skoruna sahip şirketinin HepsiJet olduğuna dikkat çeken Nihan Onal "HepsiJet bugün Hepsiburada dışında 2000’den fazla marka ve işletmeye e-ticaret taşımacılığı hizmeti sunuyor” diye konuştu.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ REKLAM VE PAZARLAMA ÜRÜNLERİ Hepsiburada’nın reklam hizmetleri servisi HepsiAd'in sunduğu çözümlerden geçen yıl 18 bin iş ortağı yararlandı. Hepsiburada olarak işini e-ticarette büyütmek isteyen işletmelere marka yaratma ve bilinirlik oluşturmada yol arkadaşlığı yatprıklarını söyleyen Nilhan Onal "Sektördeki en yüksek ROAS - Reklam Harcaması Dönüş Oranı sağlayan çözümü sunuyoruz. HepsiAd ile yapay zeka destekli reklam ve pazarlama ürünleri sunuyoruz. Bu sayede e-ticarette işini büyütmek isteyen markalar, çok uygun maliyetler karşılığında satışlarını ve cirolarını artırma imkanı buluyorlar. Bir anda marka yapma yeteneğimiz var. Bugün e-ticarette doğmuş pek çok marka bu şekilde bilinirlik kazandı” dedi.

REKLAM Finansal teknolojiler şirketi Hepsipay ile Hepsiburada platformu üzerinde müşterilerin alım güçlerini artıran çeşitli ödeme ve vadelendirme çözümleri sunduklarından söz eden Nilhan Onal, “Hepsipay artık ödeme geçidi çözümleri ve vadelendirme araçları ile tüm perakendecilere hizmet vermeye başladı. Hepsipay 15 milyon müşterisi ile perakendecilere büyük bir fırsat sunuyor, “Hepsipay ile öde” çözümüyle e-ticaret perkandecilerin check-out sayfalarında yer alıyoruz. Vadelendirme çözümlerinde açık ara pazar lideriyiz. Türkiye’de bizim kadar çeşitli finansal çözüm sunan başka bir platform yok. Bizim farkımız tüm çözümleri barındıran bir fintech olmamız” ifadelerini kullandı.

E-TİCARET YASASI DEĞERLENDİRMESİ Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, yeni e-ticaret yasasının getirdiği adil ve şeffaf rekabet koşulları sayesinde e-ticaret sektörünün daha sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü belirtti ve şu değerlendirmede bulundu: “Rekabet herkes için iyidir. Sağlıklı ve rasyonel rekabetin olması herkes için faydalı. E-ticaret yasası sektör tarafından pek çok mecliste tartışıldı ve destekleniyor. Türkiye yasanın pozitif etkilerini de görmeye başladı. Tüm sektörün ve özellikle küçük şirketlerin büyüme oranına etkisi kısmi olarak yürürlükte olduğu 2023’te pozitif oldu. Henüz uygulamanın başındayız. Herkese nefes alma ve büyüme imkanı tanıyan bir yasa olarak görüyoruz. Anayasa Mahkemesi de tekelleşmenin önüne geçmeyi hedefleyen yasanın Anayasa’ya ve kamu yararına uygunluğunu iki kez teyit etti. Dünya’da da Türkiye’yi takiben benzer yasalar ardı ardına geliyor, Avrupa Birliği de benzer uygulamaları yürürlüğe aldı. Çünkü adil rekabet herkes için iyi. Sektörde sağlıklı rekabetin olması müşterilerin ve satıcıların dolayısıyla Türkiye’nin faydasına diye görüyoruz.”

REKLAM “TÜRKİYE'DE HALKA ARZI DEĞERLENDİRİYORUZ" Türkiye’yi dünya teknoloji borsası Nasdaq’da temsil eden ilk ve tek Türk şirketi olmaktan gurur duyduklarını belirten Nilhan Onal "Türkiye’de halka arz konusunda yatırımcılardan çok fazla soru ve talep geliyor. Şirket yönetimi olarak bu stratejik opsiyonu etraflıca değerlendiriyoruz” dedi. Kredi kartı taksit sayısının azaltılmasının ve artan kredi maliyetlerinin yansımalarının sorulması üzerine, bu durumun müşterilerin alım gücünü etkileyebileceğini ifade ederek “Biz şirket olarak farklı senaryolara uygun planlama yapıyoruz. Emin olduğumuz, net bir stratejimiz var. Biz bu stratejimizle her türlü gelişmeye adapte olabiliriz. Sektörün en deneyimli şirketi olarak farklı ekonomik ortamlarda çalışma tecrübemiz var. Hem bankalarla işbirliklerimiz hem de kendi vadelendirme çözümlerimizle müşterilerimize ödeme kolaylığı sunabilecek yetkinliklerimiz var” şeklinde konuştu.

REKLAM "ELEKTRONİKTE PAHALI ÜRÜNLER RAĞBET GÖRMEYE DEVAM EDİYOR" 2023’te ailelerin değişen ekonomik koşullara farklı şekillerde uyum sağladığını belirten Hepsiburada CEO'su "Elektronikte en pahalı ürünler rağbet görmeye devam ederken, örneğin bebek bezinde daha ekonomik markalara ilgi artı. Yerli moda ve kozmetik markalarında büyük bir sıçrama gördük. Müşterilerin satın alma alışkanlıklarında farklı kategorilerde farklı değişimler gördük” dedi. "DEPREM BÖLGESİNDE 3.300 KADIN GİRİŞİMCİYE ULAŞTIK" Deprem bölgesine desteklerinin sürdüğünü ve iki yılda 10 milyar TL ticaret hacmine ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Nilhan Onal, bir senede bölgenin ticaret hacmini 4 milyar TL’ye ulaştırmayı başardıklarını ve bölgeden 3.300 kadın girişimciye platformda satış yapma imkanı sunduklarını aktardı.