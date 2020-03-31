sağlık çalışanlarına maske ve eldiven desteği

31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Açıklamada görüşlerine yer verilen şirker CEO'su Murat Emirdağ, sağlık çalışanlarının salgına karşı büyük özveriyle çalıştığından bahsetti.
Emirdağ, "Sağlık personeli tarafından kullanılacak maske ve eldivenlerin, ülkemizin verdiği mücadeleye bir nebze katkı sağlamasını diliyor, tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Hepsiburada Gebze Akıllı Operasyon Merkezi'nde salgına karşı üst düzey tedbirlerin alındığını aktaran Emirdağ, müşterilerin tüm ihtiyaçlarını özenle karşılarken, onların, çalışanların ve tüm toplumun sağlığını azami düzeyde koruyacak hijyen kurallarına uyarak, Türkiye'nin dört bir yanına kesintisiz teslimat yapmaya devam ettiklerini anlattı.
"PAKETLER HAZIRLANIRKEN VE TESLİM EDİLİRKEN HİJYEN TEDBİRLERİ ALINIYOR"
Murat Emirdağ, operasyon merkezine gelen her ürünün detaylı bir şekilde sterilize edildikten sonra depoya kabul edildiğini belirterek, siparişlerin de gerekli hijyen tedbirlerini alan ekipçe paketlendiğini bildirdi.
Tüm siparişlerin dezenfeksiyonu sağlanmış araçlarla en güvenli şekilde yola çıktığını ve Hepsiburada teslimat ekipleri tarafından hijyen kurallarına uygun olarak teslim edildiğini kaydeden Emirdağ, şu açıklamalarda bulundu:
"Benzer tedbirlerin ekosistemimiz içindeki tüm iş ortaklarımız tarafından da hayata geçirilmesi için gereken destek ve katkıyı düzenli olarak sağlamaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, başta sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine, market çalışanlarına, üretim ve operasyon görevlilerine, Türkiye'de e-ticaret alt yapısını destekleyen her gün teslimat yapan kargo kuryelerine ve gece gündüz demeden sahada çalışan tüm gizli kahramanlara ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum."
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