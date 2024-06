Hepsiburada CEOsu Gökçetekin: "E-ticaret Türkiye'nin gelişiminde önemli bir parça olacak"

e-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL 2024, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinlik kapsamında soruları yanıtlayan Gökçetekin, Türkiye'nin dünyada e-ticaretin en iyi geliştiği pazarlardan biri olduğunu söyledi.

Gökçetekin, içinde bulundukları WORLDEF ISTANBUL 2024'ün çok önemli olduğuna değinerek, Türkiye'nin gelişiminin önemli bir parçasının e-ticaret ve e-ihracattan geleceğini vurguladı.

Hepsiburada olarak 25 yıldır sektöre öncülük ettiklerini dile getiren Gökçetekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepsiburada e-ticaretle doğmuş bir şirket. Dünyada e-ticareti ilk yaratan şirketlerdeniz. Bizim için çok önemli çünkü biz burada doğduk. Dünya da çok önemli, her yıl e-ticaretin penetrasyonu hızlı bir biçimde artıyor. Türkiye'de yüzde 5-6 penetrasyondaydı. Toplam perakendenin içinde her yıl yüzde 20'den fazla reel büyüyerek bu sene yüzde 21'i geçti. Çok hızlı bir biçimde Türkiye'deki toplam ticaretin yarısına ulaşacağımızı düşünüyorum. Hepsiburada tabii ki burada büyük bir katalizör. Üç tane önemli etkisi var: Bir tanesi Hepsiburada, HepsiJet ile bir lojistik devi. Bütün paketleri biz taşıyoruz, deneyim lideriyiz. En yakın rakibimizle arada iki kata yakın hız ve deneyim farkı yaratıyoruz."

"YAPAY ZEKA e-TİCARET İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Hepsiburada CEO'su Gökçetekin, Hepsiburada'nın bölgenin en büyük AR-GE merkezlerinden birisine sahip olduğuna dikkati çekerek, 1000 mühendisle yapay zeka ile ilgili çalışmalar yaptıklarını anlattı.

REKLAM

Gökçetekin, Türkiye'nin gelişimini hızlandırmak için TÜBİTAK ile "Yapay Zeka E-ticaret Enstitüsü" kurduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka, e-ticaret için çok önemli. Biz 235 milyon ürünü Hepsiburada olarak her gün milyonlarca tüketicimizin önüne getiriyoruz. Bunu normal bir takımla sağlamamız mümkün değil. Bütün kararları, reklam pazarlama çözümlerimizi, fiyatlandırmamızı, stok yönetimimizi, her şeyi yapay zekayla yapıyoruz. Lojistikte yapay zekayı yoğun bir biçimde kullanıyoruz. Hepsiburada, en büyük teknoloji üreticilerinden. Patentli teknolojilerimiz var. Şu anda 5 tane TÜBİTAK'ta devam eden patent başvurumuz da var. Her ay yeni bir teknoloji geliştirip Türkiye'ye ve dünyaya hediye etmeye devam ediyoruz."