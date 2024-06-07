Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 10.192,46 %-0,85
        DOLAR 32,2701 %0,10
        EURO 35,1740 %-0,07
        GRAM ALTIN 2.423,09 %-1,57
        FAİZ 42,05 %0,48
        GÜMÜŞ GRAM 31,53 %-2,91
        BITCOIN 71.350,00 %0,94
        GBP/TRY 41,2935 %-0,14
        EUR/USD 1,0890 %0,00
        BRENT 80,17 %0,38
        ÇEYREK ALTIN 3.961,49 %-1,58
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Hepsiburada CEOsu Gökçetekin: "E-ticaret Türkiye'nin gelişiminde önemli bir parça olacak" - Teknoloji Haberleri

        Hepsiburada CEOsu Gökçetekin: "E-ticaret Türkiye'nin gelişiminde önemli bir parça olacak"

        Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Önal Gökçetekin, Türkiye'nin gelişiminin önemli bir parçasının e-ticaret ve e-ihracattan geleceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:54 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye'nin gelişiminde önemli parça"
        ABONE OL
        ABONE OL

        e-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL 2024, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştiriliyor.

        Etkinlik kapsamında soruları yanıtlayan Gökçetekin, Türkiye'nin dünyada e-ticaretin en iyi geliştiği pazarlardan biri olduğunu söyledi.

        Gökçetekin, içinde bulundukları WORLDEF ISTANBUL 2024'ün çok önemli olduğuna değinerek, Türkiye'nin gelişiminin önemli bir parçasının e-ticaret ve e-ihracattan geleceğini vurguladı.

        Hepsiburada olarak 25 yıldır sektöre öncülük ettiklerini dile getiren Gökçetekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hepsiburada e-ticaretle doğmuş bir şirket. Dünyada e-ticareti ilk yaratan şirketlerdeniz. Bizim için çok önemli çünkü biz burada doğduk. Dünya da çok önemli, her yıl e-ticaretin penetrasyonu hızlı bir biçimde artıyor. Türkiye'de yüzde 5-6 penetrasyondaydı. Toplam perakendenin içinde her yıl yüzde 20'den fazla reel büyüyerek bu sene yüzde 21'i geçti. Çok hızlı bir biçimde Türkiye'deki toplam ticaretin yarısına ulaşacağımızı düşünüyorum. Hepsiburada tabii ki burada büyük bir katalizör. Üç tane önemli etkisi var: Bir tanesi Hepsiburada, HepsiJet ile bir lojistik devi. Bütün paketleri biz taşıyoruz, deneyim lideriyiz. En yakın rakibimizle arada iki kata yakın hız ve deneyim farkı yaratıyoruz."

        REKLAM

        Gökçetekin, ikinci önemli sebebin de Hepsipay finansal ödeme çözümlerinin sunduğu güvenlik olduğunu söyledi.

        Hepsipay ile 15 milyondan fazla kişinin cüzdanında birçok kartı sakladığını ifade eden Gökçetekin, şunları söyledi:

        "Hepsiburada da biliyorsunuz reklam çözümlerimiz var. Google ile Meta'da iyi bir dönüş olduğunu düşünüyorsunuz, buna katılıyoruz. En az 2-3 katı size geri dönüş sağlamayı garanti ediyoruz. Dolayısıyla Hepsiburada e-ticareti çok hızlı büyüten ve müşteriler için çok önemli bir şirket. Türkiye'de kurulduğumuzdan beri deneyim liderliğini bırakmadık. İki yıldır pazar araştırması yaptırıyoruz. Üst üste bir numarayız. Halk, deneyim liderliğimizi perçinleyerek bizi hep bir numara seçmeye devam ediyor."

        "YAPAY ZEKA e-TİCARET İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

        Hepsiburada CEO'su Gökçetekin, Hepsiburada'nın bölgenin en büyük AR-GE merkezlerinden birisine sahip olduğuna dikkati çekerek, 1000 mühendisle yapay zeka ile ilgili çalışmalar yaptıklarını anlattı.

        REKLAM

        Gökçetekin, Türkiye'nin gelişimini hızlandırmak için TÜBİTAK ile "Yapay Zeka E-ticaret Enstitüsü" kurduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Yapay zeka, e-ticaret için çok önemli. Biz 235 milyon ürünü Hepsiburada olarak her gün milyonlarca tüketicimizin önüne getiriyoruz. Bunu normal bir takımla sağlamamız mümkün değil. Bütün kararları, reklam pazarlama çözümlerimizi, fiyatlandırmamızı, stok yönetimimizi, her şeyi yapay zekayla yapıyoruz. Lojistikte yapay zekayı yoğun bir biçimde kullanıyoruz. Hepsiburada, en büyük teknoloji üreticilerinden. Patentli teknolojilerimiz var. Şu anda 5 tane TÜBİTAK'ta devam eden patent başvurumuz da var. Her ay yeni bir teknoloji geliştirip Türkiye'ye ve dünyaya hediye etmeye devam ediyoruz."

        Gökçetekin, e-ticaretin her yıl mutlaka ivmeli bir biçimde büyümeye devam edeceğini kaydederek, Türkiye'ki nüfusun e-ticarete çok hızlı adapte olduğunu söyledi.

        Bunun, Türkiye'nin gelişimi için çok önemli olduğunu dile getiren Gökçetekin, "Çünkü bizim e-ticaretle büyüttüğümüz 101 bin satıcımız, 400 bin üye iş yerimiz bugün Türkiye'nin en büyük ihracatçıları. Türkiye'ye inanılmaz katkıda bulunuyorlar ve biz onların kaslarını geliştirmelerine destek oluyoruz. Hem lojistikle hem Hepsipay'in fintek çözümleriyle Hepsiburada olarak buna devam edeceğiz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Buruk ve Özbek'ten Mourinho yorumu!
        Buruk ve Özbek'ten Mourinho yorumu!
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Şüpheliler her yerde aranıyor! Öğretmene kan davası kurşunu!
        Şüpheliler her yerde aranıyor! Öğretmene kan davası kurşunu!
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        Habertürk Anasayfa