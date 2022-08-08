E-ticaret platformu Hepsiburada, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (The Women’s Empowerment Principles - WEPs) imzacısı oldu.
2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi’nin (UN Women) ortak girişimi ile oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesini hedefleyen en önemli küresel girişimlerden biri olarak tanınıyor.
Hepsiburada, söz konusu ilkelere imza atarak, işyerinde olduğu kadar ekonomik ve toplumsal alanda da cinsiyet eşitliğini artırmaya ve kadınların güçlendirilmesine yönelik 7 ilkeye uyacağını ve bu yönde şirket politikaları oluşturacağını taahhüt etmiş oldu.
'EŞİTLİK VE KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'
Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ konuyla ilgili şunları dedi:
"Eşitliğin ve kadınların güçlendirilmesinin, barışçıl, müreffeh ve sürdürülebilir bir dünya için taşıdığı hayati önemin farkındayız. Bir kadın girişimci olan Hanzade Doğan tarafından kurulan ve e-ticaret ekosisteminin her alanında kadınları destekleyen bir şirket olarak, böylesine önemli bir konuda öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Attığımız bu imza ile toplumsal cinsiyet eşitliği için yürüttüğümüz çalışmalarımızı ve çabalarımızı artıracağımızı taahhüt ediyoruz."
Hepsiburada, daha önce de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) platformuna katılarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 ilkeye uyacağını ve bu alanlardaki çalışmalarını her sene raporlayacağını duyurmuştu.
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