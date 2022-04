İnsanlar doğanın kendilerine sunduğu taşlar ve şifalı bitkileri her dönemde kullanmıştır. Doğal taşlar da hem evlerde süs eşyası olarak hem de aksesuar olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Her doğal taşın farklı bir ismi, faydası ve özellikleri bulunmaktadır. Kan taşı ismiyle de bilinen hematit taşıyla ilgili bilinmeyen her şey yazımızın devamında…

Hematit Taşı Nedir?

Hematit taşı metal gibi parlak olmakla beraber kan taşı ismiyle de bilinir. Parlatıldıkça rengi daha da belirgin hale gelen hematit taşının rengi koyu griden siyaha doğru bakan opak bir renktir. Parlaklığı çok dikkat çekici olan hematit taşının çeşitli renkleri vardır. Ancak taşın rengi gümüş, siyah ya da mavi olsa da metalik ve parlak yapısıyla hemen tanınır.

Hematit Taşı Ne İşe Yarar?

Hematit taşı insan sağlığı üzerinde çok etkili olan doğal bir taştır. Cilt hastalıkları, depresyon ve saç sağlığı başta olmak üzere saymakla bitmeyen faydaları vardır. Ayrıca kişideki negatif etkiyi de azaltan hematit taşı insan bedenine dinginlik verir. Bazı kişiler hematit taşını bireysel aksesuarları arasında kullanır ve bazıları da ev aksesuarları arasında tercih edebilir. Uzakdoğu kültüründe masaj esnasında hematit taşının ısıtılarak kullanılmasının faydalı olduğuna inanılır.

Hematit Taşı Nasıl Oluşur?

Çoğunlukla demir madenciliği alanlarında bulunan hematit taşı aynı zamanda magmatik kayaların olduğu yerlerde de görülebilir. Hematit taşı tortul kökenlidir. En fazla hematit taşı Kanada’daki Quebec şehrindeki Superior Gölü’nün yakınlarında görülür. Ayrıca Amerika, İsviçre, İngiltere, İspanya, Venezuela ve Brezilya’da da kaliteli hematit taşı yatakları vardır.

Hematit Taşı Faydaları

İnsan sağlığı üstünde etkili olduğu düşünülen hematit taşının öne çıkan faydaları:

Kalp sağlığı ve kan dolaşımına hematit taşının iyi geldiği düşünülür.

Hematit taşı mide sağlığını korur.

Karaciğer ve dalak hastalıklarını iyileştirdiğine inanılır.

Dokulardaki hasarı onardığı iddia edilir.

Hematit taşını üstünde taşıyan kişilerin özgüveni ve cesareti artar.

Konsantrasyon sağlayan hematit taşı dikkat dağınıklığına da iyi gelir.

Hematit taşı pozitif enerji verip, negatif enerjiyi dağıtır.

Kandaki alyuvarların eksikliğinde hematit taşı kullanılması tavsiye edilir.

Doğum yapan anneler hematit taşı sayesinde psikolojik açıdan denge bulur.

İskelet sistemini güçlendirir.

Şişkin göz kapakları hematit taşıyla rahatlatılır.

Depresyona iyi gelir.

Hematit taşı bel soğukluğu hastalığında tedavi amaçlı kullanılır.

Tırnak sağlığı ve saç dökülmesine iyi gelen hematit taşı saçı ve tırnağı besler.

Hematit Taşı Özellikleri

Çok fazla özelliği olan hematit taşı şifalı doğal taşlardandır. Toplum içinde bu doğal taş kan taşı ismiyle de bilinir. Taşın genel görünüşünün demire benzemesi en önemli özelliğidir. Genel görünüş olarak dayanıklı ve sert gibi görünse de aslında hematit taşı hassas ve kolay kırılabilen bir taştır. Hematit taşının kesimi incedir ve ufak bir darbeyle de hasar görebilir. Taş narin olduğu için taşınması esnasında hassas davranmak gerekir.

Çelik üretiminde de kullanılan hematit taşı mineral bazlı bir taş olarak bilinir. Bu doğal taşın içinde toryum, silisyum ve manganez elementleri de bulunur. Taşın bir başka özelliğiyse kullanımının çok eski dönemlere dayanmasıdır. Hatta hematit taşının tılsımlı olduğu bile düşünülür. Tılsımlı olduğu için taş şifa kaynağıdır. Hematit taşının çıkarıldığı ülkelere bağlı olarak renkleri değişmektedir. Genel olarak kahverengi, kırmızı, siyah, gri ve yeşil renkleri bulunur.