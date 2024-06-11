Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olan karpuz, sadece serinletici ve lezzetli değil, aynı zamanda sağlık açısından da birçok fayda sunuyor. İçeriğindeki yüksek su oranı ve vitaminlerle karpuz, vücudu nemlendirirken çeşitli hastalıklara karşı da koruma sağlıyor. Haberimizde sizin için karpuzun bazı faydalarını derledik. İşte, detaylar...