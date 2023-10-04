Hem lezzetli hem sağlıklı! Airfryerde patates pişirmenin en iyi yolu
Hayatımıza son zamanlarda hızlı bir giriş yapan airfryer, mutfakta hem işimizi kolaylaştırıyor hem de besinlerin daha sağlıklı pişmesini sağlıyor. Ünlü şef, lezzetli airfryerde patateslerin nasıl pişirileceğine dair ayrıntılı ve takip edilmesi kolay bir tarif veriyor.
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Patates, onu nasıl yerseniz yiyin (püresi, kavrulmuş, patates kızartması, mücver) lezzetlidir ve tadını çıkarmanın en klasik ve en rahat yollarından biri de fırında pişirmektir. Tereyağı, ekşi krema, frenk soğanı veya pastırma gibi malzemelerle doldurulmuş fırında patates, hafta içi bir akşam yemeği için mükemmel bir garnitür. Eğer evde bir tane pişirirseniz, en bariz seçenek fırında bir tane pişirmek olacaktır, ancak bazı insanların fark edemeyeceği şey, aynı zamanda airfryer de fırında patates yapabileceğinizdir.
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Airfryerin standart bir fırına göre pek çok avantajı vardır; yiyeceklere çıtır bir doku vermesi ve tezgaha sığacak kadar küçük olması, dolayısıyla ihtiyacınız olan tek şeyin onu kullanmak için yakındaki bir priz olmasıdır. Airfryerde patates pişirme işlemi oldukça basittir, ancak "Chopped" ve "Food Network Star" programlarında yer alan klasik eğitimli bir şef olan New York Catering Service'ten Şef Chris Nirschel, patates kızartması hakkında tüyolar veriyor.
Airfryerde nasıl lezzetli bir fırınlanmış patates yapabileceğinizi öğrenmek için bu ipuçlarına göz atın.
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İhtiyacınız olan malzemeler:
Başlamadan önce tüm malzemelerinizin kullanıma hazır olduğundan emin olmak isteyeceksiniz! Herhangi bir airfryer iş görecektir ve Şef Nirschel, patatesler için kızıl patatesleri önermektedir, çünkü "nişastalı dokuları nedeniyle pişirme için idealdirler ve bu da iç kısmın yumuşak olmasını sağlar." Patatesleriniz ve airfryerinizle birlikte ihtiyacınız olacak:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı deniz tuzu
1 yemek kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı sarımsak tozu
1 yemek kaşığı kurutulmuş biberiye
Malzemelerinizi hazırladıktan sonra her şeyi hazırlamaya başlayabilirsiniz.
Patateslerinizi hazırlıyoruz
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Şef Nirschel, en iyi hava fritözlü fırında patates için talimatlarını paylaşıyor:
Patateslerinizi temizleyip kurulayın. Şef Nirschel'in malzemelerinizi hazırladıktan sonra yapmanızı önerdiği ilk şey patateslerinizi temizleyip kurutmak. "Patatesleri akan suyun altında iyice yıkayın ve bir mutfak havlusu kullanarak kurulayın, ciltte fazla nem olmadığından emin olun."
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Patatesleri çatalla delin. Bir sonraki adım, patateslerin hava fritözünün yüksek sıcaklığına dayanabilmesini sağlamak için önemli bir adım olan patatesleri delmek olacaktır. Nirschel, "Bir çatal kullanarak her bir patatesi birkaç kez hafifçe delin, bu pişirme işlemi sırasında buharın çıkmasını sağlar ve patateslerin patlamasını önler" diyor.
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Bunları zeytinyağına bulayın. Patatesler yıkanıp kurutulduktan ve çatalla delindikten sonra zeytinyağına bulayabilirsiniz. Şef Nirschel, "Büyük bir karıştırma kabında, zeytinyağını patateslerin üzerine gezdirin ve ellerinizi kullanarak patatesleri eşit şekilde kaplayarak her yüzeyin kaplandığından emin olun" diyor.
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Patatesleri baharatlayın. Pişirmeye başlamadan önceki son hazırlık adımı, patateslerinizi dilediğiniz gibi baharatlamaktır. Nirschel ayrı bir kase alıp "deniz tuzu, karabiber, sarımsak tozu ve kurutulmuş biberiyeyi karıştırmayı" öneriyor. Daha sonra "bu baharat karışımını yağlanmış patateslerin üzerine serperek eşit bir kaplama sağlamasını" söylüyor.
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Patateslerinizi airfryerde pişirmek
Artık her şey hazır olduğuna ve kullanıma hazır olduğuna göre, fırında patateslerinizi mükemmel bir şekilde pişirebilirsiniz.
Fırınınızı 400 Fahrenheit dereceye kadar önceden ısıtın. Şef Nirschel, bu sıcaklığın "patateslerin eşit şekilde pişmesini ve çıtır bir kabuk elde etmesini sağlayacağını" söylüyor.
Patatesleri sepete aralıklı olarak yerleştirin. Daha sonra patatesleri hava fritözü sepetine yerleştirmek isteyeceksiniz, "aşırı kalabalık olmadıklarından ve etraflarında yemek pişirmek için yeterli alan olduğundan emin olun" diyor Nirschel.
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Yarısında bir kez çevirerek 40-45 dakika pişirin. Hava fritözü önceden ısıtıldıktan sonra patatesleri 40-45 dakika pişirebilirsiniz. Nirschel, "Eşit şekilde pişmelerini sağlamak için yarıya kadar çevirmeyi unutmayın" diye ekliyor.
Pişip pişmediğini kontrol edin. 40-45 dakika sonra Nirschel, bir patatesi fritözden dikkatlice çıkararak pişip pişmediğini kontrol edebileceğinizi söylüyor. "Cildi çıtır olmalı ve çatal eti kolayca delebilmelidir."
Ve son olarak çıtır fırında patateslerinizin tadını çıkarabilirsiniz! Nirschel, "Patatesler piştikten sonra fritözden çıkarın" diyor. "Birkaç dakika soğumalarını bekleyin, ardından ortasından bir yarık kesin ve içlerini bir çatalla kabartın. Bir parça ekşi krema, bir tutam frenk soğanı veya en sevdiğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz."
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Hava fritözünde patates pişirirken 'yapılmaması gerekenler'
Süreci gözden geçirmek için Şef Nirschel, kendi hava fritözlü fırınlanmış patateslerinizi yaparken yapmaktan kaçınmak isteyeceğiniz birkaç şeyi vurguluyor:
İğnelemeyi atlamayın. Önemli bir adım, patatesleri pişirmeden önce çatalla delmektir. Bu, buharın kaçmasına izin verir ve patateslerin patlamasını önler. Bu adımı atlamak, karmaşık ve potansiyel olarak tehlikeli bir durumla sonuçlanabilir.
Islak patates kullanmaktan kaçının. Patateslerin yıkandıktan sonra iyice kurutulduğundan daima emin olun. Ciltteki aşırı nem, gevrekleşme sürecini engelleyebilir ve bu da daha az arzu edilen bir dokuya neden olabilir.
Sepeti aşırı doldurmayın. Aynı anda çok fazla patates pişirme isteğine karşı koyun. Aşırı kalabalık, eşit olmayan pişirmeye yol açabilir. Her patatesin, sıcak havanın dolaşmasına ve eşit şekilde pişmesine izin verecek kadar geniş alana ihtiyacı vardır.
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Baharatı atlamayın. Baharat, patatesin lezzetini ortaya çıkaran şeydir. Baharatı atlamak veya eksik vermek, yumuşak sonuçlara yol açabilir. Patatesleri tuz, karabiber ve otlardan oluşan lezzetli bir karışımla cömertçe kapladığınızdan emin olun.
Çok uzun süre yüksek sıcaklıklardan kaçının. Hava fritözü yüksek sıcaklıklarda yemek pişirebilse de, çok uzun süre çok sıcak kalmaması önemlidir. Aşırı ısı, derilerin aşırı gevrek olmasına ve iç kısımların az pişmesine neden olabilir. En iyi sonuçları elde etmek için önerilen sıcaklık aralığına sadık kalın.
Çevirmeyi unutmayın. Eşit pişirme için patatesleri pişirme süresinin yarısında çevirmek çok önemlidir. Bu adımın ihmal edilmesi, patateslerin eşit şekilde pişmemesine, bir tarafının fazla çıtır, diğer tarafının az pişmiş olmasına neden olabilir.