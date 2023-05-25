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Helva neyden yapılır? Helva nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Bu soruların cevaplarını merak edenler hepsini öğrenecek. Çünkü helva günlük hayatta da fazlasıyla tüketilen bir gıda ve neyden yapıldığını bilmek ise herkesin hakkı…

Helva Neyden Yapılır?

Bir Türk tatlısı olarak bilinen ve farklı çeşitlerde yapılan helva hammaddesi;

- Tahin

- Şeker

- Çöven suyu

- Vanilyadır.

Ama buna ek olarak tahin helvası ya da un helvası yapacaksanız da bu malzemeleri artırmanız gerekiyor.

Genel olarak tahin helvası için gereken malzemeler; tahin, un ve pudra şekeri olacak. Peki un helvası yapmak istiyorsanız hangi malzemelere ihtiyacınız var?

- Un, tereyağı, sıvı yağ, süt, şeker ve vanilya…

Bütün helvaların yapımı için gereken malzemeleri toplamalısınız ve sonra da nasıl yapıldığına bakmalısınız.

Helva Nasıl Yapılır?

Helva yapımı malzemelerini topladıktan sonra hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Öncelikle un helvası yapımından bahsedelim:

- İlk yapmanız gereken, tencerede yağı eritmek ve sonrasında da üzerine un eklemek. Rengi değişene kadar kavurun

- Ardından bir kenarda süt, şeker ve vanilya şekeri eriyene kadar karıştırılır.

- Yüksek ateşte helvayı kavurmaya devam edin ve unun üzerine de sütlü şerbetinizi yavaşta karıştırarak eklemelisiniz.

- Helva şerbetle birlikte kaynamaya başladığı zaman ocağın altını kısmalısınız.

- 1-2 kaşık daha karıştırın ve üzerine bir havlu örtün.

- Sonrasında da helvanıza dilediğiniz şekli verebilirsiniz.

Helva neden yapılır sorusu kadar hangi helvayı yapacağınız da önemlidir. Un helvasına ek olarak tahin helvası da yapabilirsiniz:

- Gereken malzemeler, yanmaz bir tavaya unu koymalısınız ve kısık ateşte tahta kaşıkla kavurun.

- Unun kokusu çıkana ve rengi değişene kadar kavurmaya devam etmelisiniz.

- Ayrı bir tava içerisine de tahini almalısınız. Orta ateşte karıştırın ve ısınınca içerisine pudra şekeri ilave edin.

- Azar azar un ekleyin. Kıvamı belirlenene kadar bunu yapmaya devam edin.

- Başka bir kaba da yağlı kağıt koymalısınız. Hazırlanan bu karışımı kalıbın içerisine koyun.

- Yarım saat kadar oda sıcaklığında dinlendirmelisiniz.

- Tamamen soğuyana kadar bekleyin ve soğuduğunda da servis edebilirsiniz.

İşte hepsi bu kadar! Yapmanız gerekenleri bildikten sonra herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Sadece kıvamlarını çok iyi ayarlamalısınız ve ayrıca sürelerini iyi tutmalısınız.

Helva Yapmak Ne Kadar Sürüyor?

Hangi helvayı yapmayı düşünüyorsanız süresi de değişecektir. Tahin ve un helvaları sadece en çok bilinen çeşitleridir. Ama buna ek olarak Kütahya’nın yöresel yemekleri arasında yer alan çekme helvadan da bahsetmek gerekiyor.

Çekme helva da çok fazla kişi tarafından beğenilen bir çeşittir.

- Bir porsiyon çekme helva, 195 kaloridir. Aynı zamanda içerisinde çok fazla şeker ve karbonhidrat içerdiği için dikkatli tüketilmesi gerekiyor.

- Eğer fazla tüketirseniz, ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. bunları yaşamak istemiyorsanız da önlemlerinizi doğru bir şekilde almalısınız.

Çekme helvanın hazırlanması 5 dakika, pişmesi ise ortalama 15 dakikayı buluyor. Diğer helvaların hazırlanması da 15- 20 dakika aralığındadır. Genel olarak sizin hızınıza göre değişecektir.

- Tahin helva hammaddesi olan tahin ve şeker, diğerlerinde de mutlaka kullanılmalıdır.

- Şeker oranı yüksek olmalıdır ve bu sayede de lezzeti ön plana çıkmalıdır.

- Bütün bunlara dikkat ederseniz ve süreleri, malzemelerin miktarlarını doğru bir şekilde ayarlayabilirseniz, istediğiniz lezzeti de elde edebilirsiniz.

İşte helva neyden yapılır, malzemeleri nedir sorusunun bütün cevaplarını aktardık. Eğer siz de helva yapmak istiyorsanız önce hangisini yapacağınıza karar verin sonrasında da malzemelerini toparlayın.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos