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Peki, kurşun kalem neyden yapılır? Kurşun kalem nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Bu önemli soruların cevaplarına bir bakalım ve öğrenelim.

Bilmeniz gereken her şey…

Kurşun Kalem Neyden Yapılır?

Öncelikle kurşun kalem hammaddesi nedir bunu bilmek gerekiyor.

Kurşun kalemler, kil ve grafitten üretiliyor. Bu hammaddeler son derece önemlidir ve yapım sürecinin de iyi yönetilmesi gerekiyor. Aynı zamanda ahşap kaplı olanların yanı sıra metal ya da plastik muhafazası olan kurşun kalemler de bulunuyor. Bunun seçimine karar verdikten sonra malzemelerini de ayarlayabilirsiniz.

Çok uzun yıllar önce, işaret koymak ve genelde mağara duvarlarına resim yapmak için kullanılan bir kömürleşmiş çubuk olarak karşımıza çıkıyor. Zaman içerisinde de geliştiriliyor ve bugünkü çeşitli yapıda bulunan kurşun kalemlere dönüştürülüyor.

Kurşun Kalem Nasıl Yapılır?

Kurşun kalem neden yapılır sorusunun cevabını verdikten sonra kurşun kalem nasıl yapılır, geliştirme süreci nedir, bunları da bilmeniz gerekiyor.

- İlk önce kurşun kalem yapımı malzemeleri ayarlanmalıdır.

- Temel maddelerinden birisi olan grafit toz haline getiriliyor.

- Ardından kil, su ve balmumu gibi kimyasal maddelerle karıştırılıyor

- Elde edilen macun da ince bir ip haline gelsin diye dar bir delikten sıkıp çıkarılıyor.

- Sonrasında ip, kalem boyunda kesiliyor ve düz bir şekilde kurutuluyor

- Sedir ağacından da bir kalem uzunluğunda kesilmiş suntalar rendeleniyor ve düzeltiliyor.

- Sonrasında da bir yüzüne oluklar açılmaya başlanıyor

- Suntaların üzerine bir zamk tabakası yayılıyor ve bir makine yardımıyla grafit çubukları oluklara yerleştiriliyor.

- Bütün bu işlemler bittiğinde de makine, kalem boyutunda kesme işlemini yapar ve kalemler altıgen ya da yuvarlak şekillerini alır.

Kurşun kalem elde etmek görüldüğü üzere çok kolay bir adım değildir. Bu sebeple de kalemleri boyamak, kuruduğu zaman da kalem kenarını damgalamak gibi işlemler için kesinlikle makineye ihtiyaç vardır. İnsan gücü tamamen yeterli değildir.

Kurşun Kalemler Nasıl Daha Sert Olur?

Merak edilen bir başka konu da her kurşun kalemde bulunan harflerin ne anlama geldiğidir. Aslında kalemlerde belirtilen 4B ya da 4H gibi harfler ve notlar, kalemlerin sertliğini, yumuşaklığını ifade eder.

Bu durumda da grafik oranı ne kadar fazlaysa kurşun o kadar yumuşak olacaktır. Daha çok kil ise kurşunu daha sert yapacaktır.

- 4B kalemler oldukça yumuşaktır

- 4H olarak bilinen kalemler de oldukça serttir

- Buna ek olarak HB kalemler ise orta yumuşaklıktadır.

Hangi yumuşaklıkta kaleme ihtiyacınız varsa, harflerine dikkat ederek alabilirsiniz. Bu harflerin her biri farklı anlamlara geliyor ve bu sebeple yanlış bir kalem seçmemeniz açısından önemlidir.

Modeller ve boyut olarak kurşun kalemlerin yapımı değişecektir. Genel olarak burada makinelere büyük görevler düşüyor. Hiçbir şeyiniz olmasa bile mutlaka okul zamanlarından kalma kurşun kalemleri olacaktır. Bu sebeple aslında çok fazla merak edilmesinin sebebi de bu kadar çok kullanılıyor olması.

Kurşun kalem neyden ve nasıl yapılır soruları oldukça önemlidir. Çoğu kişi kullandıkları malzemenin nelerden yapıldığını merak ederler. Böylece hem kurşun kalemin geçmişini öğrenebiliyorsunuz hem de neden bu kadar önemli olduğunun farkına varabiliyorsunuz. Aynı zamanda kurşun kalemleri elde etmek onları üretmek oldukça zordur. Kullanmayacağınız kurşun kalemler varsa almamayı da tercih edebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos