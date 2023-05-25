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Bütün detaylarıyla soya sosu neyden yapılır? Soya sosu nasıl yapılır, malzemeleri nedir onları açıklayacağız. Aslında bu bilgiler son derece önemli ve bu sebeple dikkatli incelemek gerekiyor.

Soya Sosu Neyden Yapılır?

Bir baklagil türü olarak bilinen soya sosu hammaddesi soya fasulyesidir. Buna ek olarak soya sosu yapımı malzemeleri ise;

- Kavrulmuş tahıl

- Su

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Soya sosu bu malzemeler ile elde edilir ve çok uzun yıllardır da üretimi yapılıyor. Bunun yanı sıra et ve süt ürünlerine bir alternatif olarak da sunuluyor. Ayrıca tadının güzel olmasından dolayı da çok fazla kişi tarafından tercih ediliyor.

Soya Sosu Nasıl Yapılır?

Aslında soya sosu elde etmek ve onu yapmak zor bir işlem değildir. Ancak doğru işlemlerle soya sosu elde edebilirsiniz. Biraz zaman alacaktır ve çok dikkat isteyen bir sostur.

Bunun için de öncelikle soya sosu neden yapılır biliyor olmalısınız ve malzemelerini hazırlamalısınız. Malzemeleri hazırladıktan sonra da aşağıdaki adımları izlemelisiniz:

- İlk yapmanız gereken şey, soya fasulyesini tamamen yumuşayana kadar haşlamaktır.

- Sonrasında suyunu süzüp bir kaba almalısınız

- Üzerine un ekleyin ve hamur kıvamına gelene kadar yoğurma işlemi gerçekleştirin.

- Elde ettiğiniz hamuru da bir tepsiye tabaka halinde yaymalısınız.

- Sonrasında güneş görecek bir yerde küflenme durumuna gelecek kadar bekletmelisiniz.

- Bu süre 7- 10 gün arasında sürebilir.

- Ardından tepsiden alarak derin bir kaba koymalısınız.

- Kaya tuzunuz olmalı. Kaya tuzunu 5 su bardağı suda eritmelisiniz.

- Tuzlu suyu da küflenen hamurun üzerine eklemelisiniz.

- Tekrar ağzını kapatın ve güneş gören bir yere koyun.

- Bunu da ortalama 3 hafta kadar bekletmelisiniz.

- Bu süre de geçtikten sonra süzgeçten geçirme işlemini yapın.

Elinizde soya sosunuz olacak. Sadece bekleme süreleri içerisinde kesinlikle soya sosu malzemelerini ellememelisiniz ve hareket ettirmemelisiniz. Sabit durmalı ve bu süreler dikkate alınmalı. Eğer bütün bunlara dikkat edebilirseniz ve tam olarak doğru bir şekilde yapabilirseniz, en güzel soya sosunu da yapmayı başaracaksınız.

Soya Sosu Yararları Neler?

Uzakdoğu’dan gelen ve neredeyse bütün yemeklerde bir alternatif olarak görülen soya sosu aslında çok fazla faydaya da sahip.

Soya sosları vitamin ve protein açısından fazlasıyla zengindir. Bu yüzden de kendine has bir lezzeti bulunur. Tavukları marine etmek için de kullanılan soya sosu yoğun olarak tercih ediliyor.

Bunların yanı sıra aşırı tuzlu bir tadı olduğunu da belirtmek gerekiyor. O yüzden tuzu çok sevmeyen ya da tüketmek istemeyenler varsa, bu sosu tercih etmeyebilirler.

Soya sosu sindirim ve dolaşım sistemlerinin daha doğru çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda egzama gibi cilt hastalıklarının giderilmesine yardımcı oluyor. Göz yorgunluğuna da iyi gelen bu sos, göz sağlığı açısından fazlasıyla yararlı.

Ayrıca soya sosu magnezyum açısından çok zengindir. Bu sayede vücudunuzu çoğu bakteriye karşı korur, strese karşı mücadelecidir ve enerjik hissetmenize yardımcı olur.

Her bilgiyi değerlendirdiğinizde soya sosu nedir ve önemli nedir, daha iyi fark edeceksiniz. eğer tuzlu soslar seviyorsanız ve yeni tatlar denemek istiyorsanız soya sosu tercih edebilirsiniz. Üstelik artık neler yapmanız gerektiğini de çok iyi biliyorsunuz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos