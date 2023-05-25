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Genel olarak süt tozu neyden yapılır? Süt tozu nasıl yapılır, malzemeleri nedir gibi önemli soruların cevaplarını paylaşacağız. Sonrasında da bilmeniz gereken bütün detayları öğrenmiş olacaksınız.

İşte süt tozuyla ilgili soruların cevapları…

Süt Tozu Neyden Yapılır?

Burada en önemli nokta süt tozu hammaddesi nedir sorusudur. İsminden de anlaşılacağı üzere hammaddesi aslında süttür. Yağlı ya da yağsız sütten elde ediliyor.

Buna ek olarak süt tozu yapımı malzemeleri arasında sprey kurutucular da yer alıyor. Çünkü elde edilecek olan süt tozunun işlem sürecinde sprey kurutucuların da yeri büyüktür.

Süt tozu çok uzun yıllardır üretiliyor ve aynı zamanda çoğu kişi de süt yerine süt tozunun daha sağlıklı olduğunu düşünüyor.

Peki bu doğru mu?

Süt Tozu Nasıl Yapılır?

Bir diğer önemli konu da süt tozunun nasıl yapıldığıdır. Süt tozu elde etmek için ihtiyaç duyulan malzemeleri hazırladıktan sonra bazı önemli aşamalar bulunuyor. Sizin de bilmeniz gereken en önemli nokta burasıdır:

- Öncelikle süt içerisinde bulunan sıvının büyük çoğunluğu buharlaştırılmalıdır.

- Bu işlem yapılırken de süt içerisindeki proteinler ve içerdiği diğer yararlı ögeler yok edilmemeli.

- Uygun ısıda ve basınçta buharlaştırılma işlemi gerçekleştirilmeli.

- Süt tozu üretimi yapılırken sprey kurutucular kullanılıyor.

- Seçilen süt daha çok yağsız ya da yağlı olabiliyor.

- Buna ek olarak pastörize edilen sütler, buharlaştırıcılarda yüzde 50 katı madde oranı kalana kadar koyulaştırılmalıdır.

- Ardından süt, sprey kurutucular yardımıyla toz haline getirilir.

- Böylece süt tozu elde edilir.

Gördüğünüz üzere aslında o kadar da basit bir işlem değildir. Aksine, ciddi bir profesyonellik gerektiren, oldukça önem taşıyan bir süreci içeriyor. Bu sebeple de kendiniz istediğiniz zaman süt tozu üretimi yapamazsınız. Eğer yapmak isterseniz bile tam olarak istediğiniz sonuca ulaşamayabilirsiniz.

Ama süt tozu neden yapılır ve nasıl elde edilir dediğimizde bir cevaptan daha bahsedilebilir. Bu yöntem de dondurarak kurutma yöntemidir. Bu işlem içerisinde de sütün besin değerini kurutucuya göre daha çok koruyor. Fakat bu sistem oldukça pahalıdır ve bu sebeple de çok fazla tercih edilmiyor.

Süt Tozu Nerelerde Kullanılıyor?

Süt tozu çok fazla alanda kullanılabiliyor. Aslında en büyük avantajı ve ilgi görmesinin sebebi de suda çözünebilmesidir. Bu işlem de kullanımını kolaylaştırıyor.

Genel olarak baktığımızda süt tozuna belli bir oranda su ekleyebilirsiniz ve böylece normal süt de elde edebilirsiniz. Aynı zamanda süt saklamanın zor olduğu bir bölgede yaşıyorsanız ve kendiniz üretmek istiyorsanız süt tozu tercih edilebilir.

Buna ek olarak;

- Sütle neredeyse aynı aromayı verdiği için tüketiciler bazen süt yerine süt tozu tercih edebilir. Örneğin, kahve yapımında süt tozu kullanılabilir.

- Ekonomik açıdan da uygun olmasından dolayı süt tozu tercih ediliyor.

Bütün bunlar oldukça önemlidir ve mutlaka bilinmesi gerekiyor. Eğer süt almak ya da kullanmak istemiyorsanız süt tozu da kullanımı oldukça doğal bir tercih olacaktır. Çünkü çok fazla fark yaratmayacaktır ve tat olarak da benzer hissi verecektir.

Sadece süt tozunu belli sıcaklıklarda saklamanız gerektiğini unutmamalısınız. Böylece bozulmasını engelleyebilirsiniz. Çünkü süt tozunun kokusunda ya da tadında herhangi bir değişiklik hissettiğiniz zaman bozulduğunu da fark edeceksiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos