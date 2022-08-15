Napoli'nin bu gole yanıtı ise gecikmedi: yeni transfer Khvicha Kvaratskhelia 37. dakikada skora denge getirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf da ev sahibi oldu. Sağdan Faraoni'nin ortasına iyi yükselen Thomas Henry skora dengeyi getirdi. 55. dakikada Piotr Zielinski, Kvaratskhelia'nın asistinde Napoli'yi yeniden öne geçirdi.

Napoli bu sonuçla birlikte sezona galibiyetle başladı. Spalletti ve öğrencileri ikinci haftada Monza'yı konuk edecek. Sezona puansız başlayan Hellas Verona ise Bologna'ya konuk olacak.