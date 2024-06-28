Helin Kandemir: Ben senin gözlerinsiz yapamam
Helin Kandemir, geçtiğimiz yıl kaybettiği babası Murat Kandemir'i doğum gününde duygusal bir mesaj ile andı; "Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyor, gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz yapamam bilirsin"
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Oyuncu Helin Kandemir, lösemi tedavisi gören 47 yaşındaki babası Murat Kandemir'i geçtiğimiz yıl kaybetmişti.
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Baba acısıyla sarsılan ve zaman zaman sosyal medyada yayımladığı mesajlarla babasına duyduğu özlemi dile getiren Helin Kandemir, yeni bir paylaşımda bulundu.
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BABASINI DOĞUM GÜNÜNDE ANDI
Helin Kandemir, babası Murat Kandemir'i doğum gününde andı.
20 yaşındaki oyuncu, babasıyla henüz küçük bir çocukken çekilen fotoğrafı "Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyor, gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz yapamam bilirsin" notuyla yayımladı.
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