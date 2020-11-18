Hekimoğlu dizisinin 25. son bölümünde; Hekimoğlu kurul kararıyla bölüm şefliğini Mehmet Ali’ye devreder. Mehmet Ali için bu güzel bir gelişme gibi görünse de işler tahmin ettiği gibi yürümez. Hekimoğlu onu bezdirmek için elinden geleni yapacaktır.

Hekimoğlu 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 25. son bölüm özeti...

HEKİMOĞLU 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bu arada Selin evliliğindeki sorunları Hekimoğlu’na anlatır. Bu konuşma ikiliyi kimsenin tahmin edemeyeceği bir noktaya sürükler. Diğer yandan ileri yaştaki bir hastanın durumu giderek kötüleşir.

Tek şansı organ naklidir ancak kurul, hastanın yaşı sebebiyle nakil onayı vermez. Buna rağmen Hekimoğlu pes etmeyecektir. Hastasını kurtarmak için her yolu dener. Hekimoğlu hastasını kurtarabilecek mi? Hekimoğlu ve Selin arasında neler yaşanacak? Hekimoğlu Mehmet Ali’nin şefliğinde neler yapacak?

HEKİMOĞLU 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.