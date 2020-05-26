Hekim gözünden salgında futbol maçlarının yapılmasına ilişkin değerlendirme

AA

Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF),maçların 12 Haziran'dan itibaren seyircisiz oynanacağı, temmuzda ise seyircili olacak şekilde futbol sezonunun sonlandırılacağı yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

"Salgının seyri ve günlük vaka sayıları göz önüne alındığında kalan 8 hafta içinde maçlarının klasik usulde seyircisiz de olsa oynanması halinde bulaşma ve ligin yine kesintiye uğrama riski çok yüksek olacaktır." ifadelerini kullanan Balık, şunları kaydetti:

"Futbolcular ve teknik ekip sosyal hayatın içinde olmaya devam ettikçe virüsü alacak ve birbirlerine bulaştırabilecektir, böylece pozitif olanların temaslıları da karantinaya alınacağından takım, 14 gün boyunca maç yapamayacaktır. Hatta maç sırasındaki temaslar nedeniyle diğer takımın oyuncuları da normal olarak karantinaya alınacaktır.

Maç sırasında futbolcular arasında bulaş riski açık havada olmaları nedeniyle teorik olarak düşük olsa da tek bir futbolcudaki test pozitifliği, Sağlık Bakanlığı kuralına göre her iki takımın da 14 gün boyunca maç yapamaması demektir."

- "Takımların aşina olduğu kamp yöntemi bir tür karantina şeklinde yapılabilir"

Almanya'da liglerin yeniden başladığını hatırlatan Balık, uygulamada olası risklerin görülebileceğini söyledi.

"Fransa, Hollanda ve Belçika gibi ülkeler ise riski göze almadı ve ligi kaldığı noktadan sonlandırıp tescil ettiler. Bu aşamadaki salgının seyrine bakıldığında, bir hekim olarak Türkiye'de de sezonun sonlandırılması gerektiğini belirtmem gerekir." diyen Balık, sözlerine şöyle devam etti:

"UEFA'nın ligleri tamamlama önerisi ve takımların ekonomik kayıpları, yayıncı kuruluşun durumu, futbolcu sözleşmeleri gibi nedenlerle maçların oynanma baskısına neden olmaktadır. TFF maçları oynatma kararı alırsa, çok güvenli ve riskleri en üst düzeyde minimize edecek bir yöntemi uygulamak zorundadır. Bu yöntem, takımların aşina olduğu kamp yöntemi bir tür karantina şeklinde yapılabilir. Kalan süre 8 hafta yerine 4 haftada yani haftada iki maç olacak şekilde kısaltılabilir. Bunun için tüm takımlar ve teknik ekipleri ve maçlarda görev alacak tüm hakemler ve federasyon görevlileri tek bir bölge otellerine maçların başlayacağı tarihden en az bir hafta önce toplanmalı.

Kamp ve karantinaya girecek futbolcu ve tüm görevlilere giriş öncesi test yapılmalı, pozitif çıkanlar ise negatif olduktan sonra kampa alınmalı. Kampa alınanların tümü, sosyal hayattan, insanlardan uzak olmalı ve ulaşımları ya sadece kendi arabaları ya da takım otobüsleriyle yapılmalı."

Balık, her maçtan bir gün önce her futbolcuya test yapılmasının da riski sıfırlayabileceğini belirtti.

- "Karantina sistemini her takım kendi tesislerinde uygulamalı"

Prof. Dr. Balık, "Kamp yerine maçların klasik sistemde deplasmanlı oynanması, seyahat ve çeşitli temas zorunluluklarını artıracağından bulaşma riskini de artıracaktır." uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Seyircisiz oynanma zorunluluğu deplasmanlı oynamayı da anlamsız kılacaktır. TFF, Süper Lig ve 1. Lig için uygulanabilecek bu sistemin detaylarını enfeksiyon hastalığı uzmanlarından alacağı danışmanlıkla, kendi kurullarında olgunlaştırabilir. Amatör ligler ise salgın tamamen söndükten sonra, muhtemelen temmuzdan sonra oynanabilir.

Maçların tek ilde yapılması mümkün olamayacak ise kamp ve karantina sistemini her takım çok katı şekilde kendi tesislerinde uygulamalı ve deplasman yolculukları da katı izolasyon kuralları içinde yapılmalı."