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        Haberler Dünyadan Heidi Klum ile eşi Tom Kaulitz Cannes'da konakladıkları otelin balkonunda aşka geldi - magazin haberleri

        Heidi Klum ile eşi Tom Kaulitz Cannes'da konakladıkları otelin balkonunda aşka geldi

        Cannes Film Festivali için Cannes'a giden Heidi Klum ile eşi Tom Kaulitz, konakladıkları otelin balkonunda öpüşürken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:10
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        Balkonda aşka geldiler
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        Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ile birlikte Cannes Film Festivali için Fransa'nın Cannes şehrine gitti. 35 yaşındaki müzisyen eşi Kaulitz ile birlikte ABD'de yaşayan 51 yaşındaki Alman model ve sunucu Klum, konakladıkları otelin balkonunda bikinisiyle güneşlendi.

        Heidi Klum siyah bikinisiyle, Tom Kaulitz ise pembe şortuyla balkonda görüldü.

        Çiftin balkonda aşka gelip öpüşme anları, paparazzilerin objektiflerinden kaçmadı. Balkonda, kendi evlerindeymiş gibi davranan Heidi Klum ile Tom Kaulitz, kendilerini görenleri umursamadı.

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        1990'lı yılların en ünlü modellerinden olan ve kariyerine sunuculukla devam eden Heidi Klum, Cannes Film Festivali'nin müdavimlerinden... Kırmızı halı görünümleriyle geçmiş yıllara damga vuran Klum'un bu yıl nasıl bir stili tercih edeceği merak konusu.

        Heidi Klum'un Leni (20) ve Lou (14) adlarında kızları, Henry (18) ve Johan (17) adlarında oğulları var. Kızı Leni, eski eşi Flavio Briatore ile birlikteliğinden dünyaya geldi. Daha sonra evlendiği şarkıcı Seal, Leni'yi 2009'da nüfusuna geçirdi. Seal ile dokuz yıllık evlilikleri sırasında üç çocukları oldu.

        Heidi Klum ile Tom Kaulitz, Cannes'da kaldıkları otele girerken böyle görüntülendi

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        #Heidi Klum
        #Tom Kaulitz
        #Cannes Film Festivali
        #öpüşme

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