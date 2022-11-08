'Hedefimiz kadınların iş gücüne kazandırılması'

Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi Sabancı Cumhuriyet Seferberliği, ‘Birimiz hepimiz için, bugün kadın mühendisler için“ etkinliği ile devam etti. Sabancı Holding, Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında kadınların iş gücüne kazandırılmasına yönelik özel bir etkinlik düzenledi.
Etkinliğe Sabancı Gönüllüleri'yle birlikte farklı üniversitelerin mühendislik fakültelerinde eğitim gören kadın mühendis adayları katıldı.
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye’de “Ne istihdamda ne eğitimde” olan kadın sayısının 3.5 milyon olduğuna dikkat çekerek eğitim gören kadınların mutlaka çalışması gerektiğini söyledi.
'KADINLARIN ROLÜ VAR'
Sabancı ''Daha iyi bir dünya için, daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha çok bilime, teknolojiye dayalı çalışmamız gerekiyor. Çok büyük ihtiyacımız var. Neye? STEM konusunda eğitime. Yani bilim teknoloji mühendislik matematik. Kadınların da bu işte çok büyük rolü var. Sizlerin çok büyük rolü var ve her şeyi yaptığımız gibi, tabii ki bunu da yapabiliriz. Tabii ki mühendis olabilirsiniz. Ne bilim kadınları var görüyorsunuz aşıyı bulandan NASA’da roketi atana kadar.''
Sabancı’nın genç kadın mühendis adaylarından bir isteği vardı: ''Bu yolculukta mühendis olduktan sonra sizden bir tek şey istiyorum, çalışmalısınız, mühendis olup da çalışmamak yok! Kadın olarak eğitim görüp de çalışmamak yok. İşte bu da şimdi yeni başladığımız Sabancı Vakfı’nın bir projesi NEET, “Ne işte ne eğitimde” Türkiye’de kaç tane kadın var biliyor musunuz? 3.5 milyon kadın var. sizler çok bir eğitim alıyorsunuz bir o kadar da böyle bir fırsatın içindesiniz. Ben eminim bunu en iyi şekilde değerlendireceksiniz, eminim, güveniyorum, çok iyi mühendisler olacaksınız. Onun da ötesi çok iyi insanlar olacaksınız ve başaracaksınız.''
TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler önce fabrikayı gezdi, ardından Sabancı Topluluğu’nda çalışan kadın mühendislerle bir araya geldi.
Öğrenciler, Sabancı Gönüllüsü mentor kadın mühendislerle birebir çalışma imkanı buldu, onlara meslek ve kariyerleri hakkında sorular yöneltti.
'GELECEĞE YÖNELİK ÇOK GÜZEL BİR TEMEL ATTIK'
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, hedeflerinin Türkiye’de bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında çalışan kadın sayısını artırmak olduğunu söyledi.
Alper ''Seferberliğimizin 4 amacı vardı. Burada iki amacı birlikte gerçekleştiriyoruz bir tanesi gençlerin geleceğe hazırlanması, iki kadında istihdam oranının artırılması dolayısıyla odağımız kadın mühendislerdi. Biliyorsunuz Türkiye’de bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında çalışan kadın sayısını artırmaya çalışıyoruz. Brisa’nın bu konuda çok güzel bir etkinliği oldu fabrikayı birlikte gezdiler ve birlikte fikir geliştirdi kadın mühendislerimiz. İşin güzel tarafı tüm Sabancı şirketlerindeki kadın çalışanlarımız kadın mühendis çalışanlarımız geldiler ve onlara mentorlük yaptılar. Dolayısıyla geleceğe yönelik çok güzel bir temel attığımızı düşünüyorum. Bugün bir başlangıçtı birlikte yeni mühendis kadın adaylarımızı mühendisliğe ilerleyen aşamalarda da yöneticiliğe doğru taşıyacağız.'' dedi.
Mühendislik öğrencileri, etkinlik sonunda Sabancı Holding yöneticileriyle bir araya geldi, fikir çalıştayı sonucu ulaştıkları yanıtları yöneticilere sundu.
10 KASIM'DA ATATÜRK'E ARMAĞAN EDİLECEK
Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi Sabancı Cumhuriyet Seferberliği, ‘Birimiz hepimiz için, bugün kadın mühendisler için“ etkinliğinin de içinde olduğu 32 sosyal proje ile bir yandan Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına destek verirken bir yandan da ülkemizde gönüllülük konusunda önemli bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
41 ilde 15 bini aşkın gönüllünün katılımıyla vücut bulan seferberlik kapsamında gerçekleştirilen tüm çalışmalar, 10 Kasım’da ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e armağan edilecek.
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