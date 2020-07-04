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Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca hedefi başarıyla vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi "Atmaca"nın 200 kilometrenin üzerindeki hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi. ATMACA gemisavar füzesi çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM)'nda uzun süren çalışmalarının sonucunda 2009 yılında ROKETSAN ile sözleşmenin imzalanmasının ardından başlamıştı.

04.07.2020 - 14:19 | Güncelleme: ABONE OL
atmaca
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi "Atmaca"nın 200 kilometrenin üzerindeki hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, füzenin 200 kilometre üzeri mesafedeki hedefi başarıyla vurduğunu aktararak, "Atmaca'mız bu sefer uzun uçtu. Fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

ATMACA gemisavar füzesi çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM)'nda uzun süren çalışmalarının sonucunda 2009 yılında ROKETSAN ile sözleşmenin imzalanmasının ardından başlamıştı.

Milgem ve Gabya sınıfı fırkateynlerin yanı sıra Harpoon füze sistemini kullanan diğer gemi ve denizaltılarında da kullanılması hedeflenen Atmaca füzesi ile savaş gemilerini ve diğer transport gemilerini vurmak mümkün olacak

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