18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının nehir ve akarsuları aşmasını sağlayan ve "transformer" benzetmesi yapılan Samur'un gözü yurt dışında. Samur Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü, TSK'nın sulu açıklıklardan süratle ve emniyetle geçişi sağlayacak bir nakliye takımı ve köprü sistemi olarak tasarlandı. Samur, suda ise bir "joystick" ile idare edilebiliyor ve 360 derece her yöne hareket ettiriliyor. Milli imkanlarla tasarlanan "Samur"ların 12'sinin bir araya gelmesiyle yaklaşık 25 dakikada 150 metre uzunluğunda bir köprü oluşturuluyor ve araçların kıyılar arası geçişine olanak sağlanıyor. Samur sisteminde, 5-6 dakikada araçlar ayrılıp kendi başlarına karşı kıyıya çıkabiliyor.
BARAJDA TEST EDİLDİ
Samur, Kesikköprü Barajı'nda savaklar açılarak test edildi. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt "Proje için hazır alım yerine içeride yapılıp yapılamayacağı incelendi. FNSS beklendiği gibi bu ihaleyi kazandı. Yurt dışından hazır alıma oranla yaklaşık yüzde 30 tasarruf sağlanmış oldu. Türk savunma sanayisinde, kara sistemlerinde örnek teşkil eden ve bilahare özgün tasarımların da fazlasıyla önünü açan çok önemli bir projeydi, layıkıyla yerine getirdik" dedi.
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