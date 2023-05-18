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Heat, Celtics'i yenerek NBA Doğu Konferansı final serisinde 1-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Miami Heat, Boston Celtics'i 123-116 yenerek seride 1-0 öne geçti

Giriş: 18.05.2023 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
Heat, Celtics'i yenerek NBA Doğu Konferansı final serisinde 1-0 öne geçti
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NBA Doğu Konferansı final serisi ilk maçında normal sezon ikincisi Celtics, 8. sıradan play-off'lara giren Heat'i TD Garden'da konuk etti.

Üçüncü çeyrekteki üstün performansıyla galibiyete ulaşan konuk ekipte Jimmy Butler, 35 sayı, 5 ribaunt, 7 asist ve 6 top çalmayla ön plana çıktı. Butler, Michael Jordan (7) ve Allen Iverson'ın (2) ardından NBA play-off'larında birden fazla maçta en az 35 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 5 top çalmalık performans sergileyen üçüncü oyuncu oldu. Bam Adebayo'nun 20, Max Strus, Gabe Vincent, Caleb Martin ve Kyle Lowry'nin 15'er sayı kaydettiği Heat'te Ömer Faruk Yurtseven ise süre almadı.

Celtics'te Jayson Tatum'ın 30 sayı, 7 ribaunt ve Jaylen Brown'ın 22 sayı, 9 ribauntluk katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Serinin ikinci maçı, 20 Mayıs Cumartesi günü TSİ 03.30'da yine Celtics'in sahasında oynanacak.

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