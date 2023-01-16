HDP'den AYM'ye başvuru: 18 Haziran sonrasına ertelensin

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "AYM'ye yaptığımız başvuruda, bu davayla ilgili bütün muhakeme işlemlerinin 18 Haziran 2023 seçimleri sonrasına bırakılmasını talep ettik" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, HDP hakkında açılan kapatma davasında gelinen aşamaya ilişkin açıklama yaptı.

Anayasa Mahkemesi'ne davanın 18 Haziran sonrasına ertelenmesi için başvuru yaptıklarını açıklayan Sancar, "Davanın şu aşamaya gelmiş olmasının yarattığı çok ciddi sorunlar var. Türkiye'de bütün seçim sürecine, demokrasiyle ilgili bütün ilkelere büyük zararlar verme ihtimalini gözeterek AYM'den talepte bulunmamız oluşturuyor. AYM'ye yaptığımız başvuruda, bu davayla ilgili bütün muhakeme işlemlerinin 18 Haziran 2023 seçimleri sonrasına bırakılmasını talep ettik. AYM, bu davayla ilgili işlemleri durdurmalıdır" dedi.

Seçim sürecine ilişkin değerlendirme yapan Mithat Sancar, "Seçimler normal olarak 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. Eğer başka bir karar alınmazsa, bu seçimler için resmi süreç 19 Nisan 2023'te başlayacaktır. Ancak 14 Mayıs'ın da seçim tarihi olarak düşünüldüğünü gösteriyor. Eğer seçimler 14 Mayıs'a alınacak olursa, seçim süreci 12 Mart'ta başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Sancar, "Ortada ciddi belirsizlik var, bu belirsizlik HDP'yi bir kıskaca alma planından öteye hedefler içeriyor. Şantajların HDP için etkisi olmayacağını herkes biliyor. Hedefte olan seçimlerin eşit, adil, demokratik bir şekilde gerçekleşme ilkesidir" dedi.