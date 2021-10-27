Pervin Buldan tezkereye 'evet' demiş

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine izin veren tezkere dün Meclis'te oylanarak kabul edildi.

CHP ve HDP'nin "hayır", AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet oyu verdiği tezkere oylamasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "evet" oyu verdiği belirlendi.

Meclis Başkanı Celal Adan'ın Meclis Genel Kurulu'na "Tezkereyi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler" dedikten sonra Buldan'ın elini kaldırdığı görüldü.

Buldan'ın elini kaldırdığını fark eden Meral Danış Beştaş ise Buldan'ın elini indirdi.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklama ise "Irak-Suriye tezkeresine Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan ve 56 milletvekilimizin katılımıyla hayır oyu verdik" ifadesine yer verildi.