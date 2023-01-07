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HDP Eş Genel Başkanı Buldan: En kısa zamanda Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP kendi adayını çıkaracak kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek" dedi

Giriş: 07.01.2023 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: HDP Eş Genel Başkanı Buldan: En kısa zamanda Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız
HABERTURK.COM

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars İl Örgütü’nün 4’üncü Olağan Kongresi düzenlendi. Kongrede konuşan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

Buldan, "Şimdi herkesin dört gözle beklediği cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesi. Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir" dedi.

HESAPLARIN BLOKE EDİLMESİ

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'nin hesaplarına bloke konulması kararını eleştiren Buldan, "Elbette ki bu kararın hukuki bir karar olmadığını biliyoruz. Bu kararın Saray’ın talimatıyla alındığını da biliyoruz. AYM’nin bu hukuksuzluğun altına imza atarak kendisini sarayın aracı haline getirdiğini üzüntüyle belirtmek istiyorum. Onlar Hazine yardımımızı bloke edebilirler ama asla halkın iradesini bloke edecek olan hiçbir güç yoktur" ifadelerini kullandı.

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