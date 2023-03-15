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HDP: Kapatma davasında karar seçim sonrasına bırakılsın

HDP, Anayasa Mahkemesi’ne yeniden başvurdu. Bir kez daha Yüksek Mahkeme’den parti hakkında açılan kapatma davasında kararın seçimlerden sonrasına bırakılması istendi.

Giriş: 15.03.2023 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL
HDP: Kapatma davasında karar seçim sonrasına bırakılsın
HDP'den AYM'ye ikinci başvuru
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HDP, Anayasa Mahkemesi’ne yeniden başvurdu. Bir kez daha Yüksek Mahkeme’den parti hakkında açılan kapatma davasında kararın seçimlerden sonrasına bırakılması istendi.

Konuya ilişkin partiden yapılan açıklamada AYM’ye sunulan dilekçede, parti yönetici ve yetkililerinin seçim nedeniyle sahada olacakları ifade edildi. Dilekçede, 11 Nisan’daki sözlü savunma tarihinin ve kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması talep edildi.

HDP, AYM’den ayrıca erteleme talebinin gerekçesi olan seçim tarihinin de gözetilerek taleplerinin mümkün olan en kısa zamanda karara bağlanmasını da istedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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