HDI Sigorta Denizlispor'a da sponsor oldu

HDI Sigorta, 11 Mart Pazartesi günü saat 15.30’da Denizlispor Spor Kulübü Başkanı Ali Çetin ve HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı bir lansman toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleşen anlaşmaya yönelik duygu ve düşüncelerini paylaşan Denizlispor Spor Kulübü Başkanı Ali Çetin, “Geldiğimiz günden bugüne Denizlispor’a katkı sağlayacak projelerin takipçisi olduk. Bu doğrultuda Denizlispor’un menfaatleri için HDI Sigorta ile anlaşma yapmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Denizlispor olarak artık HDI Sigortalıyız. Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.

KASKO, FERDİ KAZA VE KONUT

HDI Sigorta’nın Türkiye’de birçok spor branşına destek verdiğine dikkat çeken HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, “HDI Sigorta olarak son yıllardaki başarılarımızın yanında Türk spor endüstrisine de verdiğimiz destekten dolayı gururluyuz. Birçok kulüp ile farklı branşlarda da desteğimizi sürdürüyoruz. Denizlispor bizim için çok önemli. Kulübün, yönetim ve taraftar yapısıyla önemli başarıların altına imza atmaya devam edeceğini düşünüyoruz. İlk etapta kasko, ferdi kaza, konut ürünlerini kapsayan bir anlaşmamız olacak. Fakat sonraki dönemlerde kapsamını genişletmeyi planlıyoruz. HDI Sigorta olarak Denizlispor ile yanyana olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İş birliği fırsatından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.